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пятница, 07 августа 2020 03:35

Жесты, которые выдают бедность

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  Привычки бедности начинаются с постоянной жалости к себе и оплакивания своей неудачно сложившейся судьбы. Фото: pixabay
Привычки бедности начинаются с постоянной жалости к себе и оплакивания своей неудачно сложившейся судьбы. Фото: pixabay

У тех, кто вырос в бедности, с детства формируются "бедные" привычки. Это и мышление, не позволяющее потратить лишнюю сотню, и жесты, вызванные годами самоугнетения. Они выдают человека, даже если финансовые трудности давно в прошлом.

От жестов бедняка можно избавиться, если следить за собой.

Сгорбленная спина

Это и неуверенность в себе, и желание спрятаться от окружающих (которые как будто бы богаче и успешнее). Бедная женщина будет невольно сгибаться, если окажется в магазине с неподъемными ценами. Еще один вариант, когда ей захочется стать невидимой: когда кто-то будет рассказывать о своем финансовом успехе или дорогой поездке.

Прижатая к телу сумочка

Привычка всегда держаться за сумочку лежит на уровне подсознания. Этот жест — проявление боязни за деньги. Бедной женщине все время кажется, что их кто-то отнимет.

Придерживать сумочку в век банковских карт — лишнее.

Суетливость в обращении с кошельком

Это означает, женщина относится к деньгам слишком трепетно. А еще она сильно беспокоится, что в данный момент думают окружающие.

От этого жеста избавиться трудно, особенно если он повторялся годами. Но можно, если твердо себя убедить в том, что никому нет дела ни до вашего кошелька, ни до того, как вы выглядите, когда его достаете.

Постоянное одергивание одежды

Это часто происходит из-за неуверенности в себе, которая вытекает из бедности. Такой женщине все время кажется, что окружающие оценивают ее внешний вид. Она боится выглядеть недостаточно дорого, неопрятно и вообще как-то не так. Поэтому вечно одергивает платье, приглаживает волосы и бесконечно смотрится в зеркало.

Помните, что все хорошо в меру. Нет ничего плохого в том, чтобы раз в пару часов оглядывать себя. Но если делать это каждые полчаса, вы только привлечете к себе лишнее внимание. А еще вызовете раздражение.

Повторяющаяся поза разведенных рук

Распространенный жест бедняков, который как бы говорит "от меня ничего не зависит — у меня нет денег". Причем разводить руками можно не только во время обсуждения финансовых вопросов. Привычка отгораживаться от мира из-за бедности въедается в подкорку настолько, что женщина начинает невольно воспроизводить этот жест всегда.

Люди с психологией бедности никогда не откроют свой бизнес, не будут осваивать новые сегменты рынка, не пойдут получать второе высшее образование в 40 лет и ни за что не переедут в другой город в поисках новой жизни в 50. Богатство и хорошие перспективы раскрываются перед людьми деятельными, не боящимися рисковать и начинать все сначала.

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