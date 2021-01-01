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пятница, 01 января 2021 13:16

Желаемые и нежелательные цвета грядущего года: советы астролога

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  Серебристая и белая одежда в этом году могут принести удачу
Серебристая и белая одежда в этом году могут принести удачу

Астролог Рената Раевская советует избегать в этом году ярких цветов, которые могут раздражать астрологического Быка. Выбирать лучше все оттенки белого и серебристого - говорит она.

"Быка нельзя раздражать, особенно своим нарядом. Особенно в первые дни года мы закладываем энергию, и как мы встречаем следующий год, именно так мы его и проведем. Если мы, например оденемся в красное, мы привлечем негатив, и постоянно в течение целого года Бык будет вставлять вам палки в колеса. Также долой все синее, ярко-зеленые и малиновое.

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Есть еще одна маленькая хитрость. Если взять с собой какой-то серебристый аксессуар, то он очень поможет. Например, туфли. Именно в этих туфлях в течение года вы придете к спеху и достатку. А если в новогоднюю ночь в вас будет серебристый кошелек или сумка, в следующем году ждите в них немало денег".

Острый носок в обуви возвращается в моду в новом году. Босоножки с цепями, а также домашние тапочки с мехом, в которых можно ходить по улице, снова останутся актуальными, пишет OBOZREVATEL.Например, плюсы модели босоножек на танкетке и платформе - это их удобство и мастерство дополнять элегантные образы.

Автор: Валерия Радзиевская
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