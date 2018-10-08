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понедельник, 08 октября 2018 18:07

Забавные щенки, готовые заснуть в любом месте и в любое время
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Сну щенков ничто не помешает.
Фото: earthporm.com
Сну щенков ничто не помешает.
Сну щенков ничто не помешает.
Сну щенков ничто не помешает.
Сну щенков ничто не помешает.

Щенки спят по 18 часов в день. В этом они очень похожи на человеческих младенцев. Сон им тоже нужен для нормального роста и развития.

Пристроиться щенки способны в самых неудобных местах и в не особо комфортных позах — заснуть им ничто не мешает. Подборку потешных фотографий, подтверждающих это, презентовал развлекательный ресурс Earth Porm.

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Ранее показали трудовые будни пса Комита, который работает в детской стоматологии. Четвероногий даже имеет сертификат собаки-терапевта. На работу выходит 1-2 раза в неделю. Услуги свои предоставляет только с согласия родителей пациента. Для этого они подписывают соответствующие документы.

earthporm.com
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