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вторник, 19 января 2021 15:53

За жизнь "выпил" 500 л латекса - бутафор Вадим Тупчий

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За жизнь &quot;выпил&quot; 500 л латекса - бутафор Вадим Тупчий
Бутафор Вадим Тупчий использует в работе разные материалы. Фото: "Країна"

- Я всегда пытался что-то мастерить. Имел чуйку и понимание, как это сделать, - рассказывает актер и бутафор Вадим Тупчий. - Еще студентом делал реквизит для детских спектаклей. В сказке Дональда Биссета "Забытый день рождения" есть персонаж День рождения. Он не знает, чей он, печальный сидел под деревом, играл на дудке. Придумал для него шляпу в виде торта с шестью свечами и огоньками из ткани. В конце мы их должны были "потушить" - дергали за ниточки и огоньки прятались. Все это было сделано из поролона и картона.

В разное время использовал различные материалы. С латексом познакомился еще в советское время. И он мне понравился. В магазине его купить было невозможно. Но можно было вполне официально приобрести на "Киевгуме". Литров 500 этого латекса за жизнь "выпил". Он вонючий, пахнет аммиаком. Сначала страдал, а потом так принюхался, что когда после перерыва снова чувствовал этот запах, сразу погружался в ностальгические воспоминания. Пахнет, пока жидкий. Это экологически чистый материал, его даже жевать можно. Но имеет один недостаток: плохо сохраняется. Первые полгода живет хорошо, а потом рассыхаеться или превращается в кисель.

Полный текст читайте в журнале "Країна" от 19 января.

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19
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