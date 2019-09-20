Вместо пса - медведь: показали любимцев, которые поражают габаритами

Фото: brightside.me

Собаки больших пород выглядят внушительно и важно. Из-за своих габаритов вызывают в окружающих одновременно чувство угрозы и восхищение. Однако несмотря на солидный вид являются такими же шалунами, как и их менее крупные родственники. Точно так же, как и другие домашние любимцы, эти гиганты хотят, чтобы их любили и ласкали, вкусно кормили и проводили с ними как можно больше времени.

Посвященную собакам-великанам фотоподборку представило издание BrightSide.

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Супруги выложили в сеть фото, на которых изображена их дочь с домашним любимцем — 90-килограммовым догом. Завела великана пара еще до рождения девочки. Первая встреча пса с ребенком положила начало "любви с первого взгляда". Сейчас четырехлапый заботливо присматривает за своей маленькой хозяйкой и даже каждый раз прокрадывается в ее комнату, чтобы проверить, спит в своей кроватке или нет.