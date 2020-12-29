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вторник, 29 декабря 2020 21:28

Успех, деньги или любовь: гороскоп важных событий на неделю

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  Новогодняя неделя для многих станет благоприятной
Новогодняя неделя для многих станет благоприятной

Астролог Рената Раевская сделала подробный гороскоп на текущую неделю за датами рождения. Ниже представлены даты тех, у кого могут быть важные события и перемены с 27 декабря по 5 января.

Юпитер поможет решить затянувшийся вопрос:

20.01-25.01

21.03-27.03

22.04-23.04

21.05-25.05

18.07-26.07

23.09-28.09

21.10-39.10

"Для вас наступило прекрасное время для начала чего-то нового, для новой энергии. Сейчас у вас вероятна смена статуса: получение новое должности, брак, развод, материнство/отцовство", - комментирует астролог.

Сатурн может избавить от чего-то тяжелого, что тянуть уже сложно:

18.01-23.01

5.03-18.03

20.04-22.04

20.05-25.05

20.07-21.07

23.09-26.09

22.11-24.11

"У вас возможна смена работы, или что-то, что избавит от давления. Возможно, вы порвёте отношения с токсичным человеком".

Уран подарит проекты и новые возможности для заработка денег:

27.01-29.01

25.02-27.02

26.04-28.04

27.06-30.06

29.07-30.07

29.08-31.08

30.10-31.10

28.12-30.12

"Если представится возможность, хватайтесь за любые предложения. Сейчас у вас на пути одно лучше другого. Это именно те возможности, которых не хватало".

Марс прибавит жизненных сил:

11.01-13.01

12.04-19.04

16.07-22.07

15.10-25.10

"Вы наполняетесь энергией. Это время прекрасно подходит для того, чтобы привести себя в порядок, доработать все, что не нравится в отражении зеркала".

Венера порадует своей любовью:

27.01-14.02

28.03-11.04

29.07-17.08

"Вас ждут романтические знакомства, созидательная энергия. Вы способны своей привлекательностью затмить любого. Ещё в Новогоднюю ночь вы можете получить предложение руки и сердца", - прогнозирует Рената Раевская.

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Ночью 21 декабря впервые за 400 лет 5-и 6-планеты Солнечной системы - Юпитер и Сатурн - сошлись очень близко. Сближение длилось 5 дней.

Автор: Валерия Радзиевская
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