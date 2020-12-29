Успех, деньги или любовь: гороскоп важных событий на неделю

Астролог Рената Раевская сделала подробный гороскоп на текущую неделю за датами рождения. Ниже представлены даты тех, у кого могут быть важные события и перемены с 27 декабря по 5 января.
Юпитер поможет решить затянувшийся вопрос:
20.01-25.01
21.03-27.03
22.04-23.04
21.05-25.05
18.07-26.07
23.09-28.09
21.10-39.10
"Для вас наступило прекрасное время для начала чего-то нового, для новой энергии. Сейчас у вас вероятна смена статуса: получение новое должности, брак, развод, материнство/отцовство", - комментирует астролог.
Сатурн может избавить от чего-то тяжелого, что тянуть уже сложно:
18.01-23.01
5.03-18.03
20.04-22.04
20.05-25.05
20.07-21.07
23.09-26.09
22.11-24.11
"У вас возможна смена работы, или что-то, что избавит от давления. Возможно, вы порвёте отношения с токсичным человеком".
Уран подарит проекты и новые возможности для заработка денег:
27.01-29.01
25.02-27.02
26.04-28.04
27.06-30.06
29.07-30.07
29.08-31.08
30.10-31.10
28.12-30.12
"Если представится возможность, хватайтесь за любые предложения. Сейчас у вас на пути одно лучше другого. Это именно те возможности, которых не хватало".
Марс прибавит жизненных сил:
11.01-13.01
12.04-19.04
16.07-22.07
15.10-25.10
"Вы наполняетесь энергией. Это время прекрасно подходит для того, чтобы привести себя в порядок, доработать все, что не нравится в отражении зеркала".
Венера порадует своей любовью:
27.01-14.02
28.03-11.04
29.07-17.08
"Вас ждут романтические знакомства, созидательная энергия. Вы способны своей привлекательностью затмить любого. Ещё в Новогоднюю ночь вы можете получить предложение руки и сердца", - прогнозирует Рената Раевская.
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Ночью 21 декабря впервые за 400 лет 5-и 6-планеты Солнечной системы - Юпитер и Сатурн - сошлись очень близко. Сближение длилось 5 дней.
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