Ученые создали тату, которые светятся - возможности поражают

Такие татуировки переносятся на кожу по принципу "перевода". Фото: Associated Press

Ученые создали "умные татуировки", которые светятся. Они могут использоваться, как медицинские датчики или помогать сохранить пищу свежей.

Об этом сообщил Advanced Electronic Materials, пишет ТСН.

По словам ученых, такая татуировка может светиться, когда спортсмен обезвожен или получил солнечный ожог. Их можно наносить на пищевые продукты - татуировка будет сигнализировать, когда срок годности истек.

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"В здравоохранении они могут излучать свет при изменении состояния пациента, или их потенциально можно было бы комбинировать со светочувствительной терапией, например, для нацеливания на раковые клетки", - пишут исследователи.

Татуировки переносятся на кожу по принципу "перевода": рисунок наносится на специальную бумагу, она наклеивается на кожу и смачивается водой.

Избавиться тату можно промыв его водой с мылом. Татуировки не будут работать вечно: OLED-светодиоды прекращают функционировать после воздействия воздуха в относительно короткие сроки.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала фотографии с фотосессии. На ней засветила татуировки в виде скрипичного ключа и ноты.