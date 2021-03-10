Трогательная история: мужчина спас четвероногих с тонущего судна

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Вблизи острова Ко-Аданг, Таиланд перевернулась лодка с восьмью членами экипажа. Они сразу же позвали на помощь и спасатели прибыли и ликвидировали людей. Повторно осматривая судно с помощью бинокля заметили четырех котов.

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Время шло на минуты. Один из офицеров, 23-летний Тетсафон Саи, понял всю тяжесть ситуации. Надел спасательный жилет и погрузился в море, пытаясь спасти четвероногих. Проплыл около 50 футов и мгновенно перевез котов на своей спине к спасательной лодке.

Пушистики чувствуют себя хорошо. Благодаря этой ситуации имеют новый дом. Проживающих на территории королевского флота Таиланда.

В Индии боевой петух с привязанным к лапе лезвием в петушином бою убил своего хозяина. Птица попала мужчине 7-сантиметровым лезвием в пах, когда пыталась от него убежать.