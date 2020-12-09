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понедельник, 14 декабря 2020 14:56

Секс для удовольствия: обезьяны не перестают удивлять

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14 декабря отмечается Всемирный день обезьян. О них сложилось превратное мнение, что любимое лакомство - это бананы. Однако некоторые обезьяны никогда их даже не пробовали.

В природе насчитывается около 400 разновидностей обезьян. Они могут шутить и ругаться. Их в Индии называют священным животным.

В небольших обезьян - капуцинов и игрунки есть хвост, а у человекообразных обезьян шимпанзе, орангутанги, гориллы - нет.

Автор: tsikavi-fakty.com.ua
  Обезьяны любят ругаться и шутить
Обезьяны любят ругаться и шутить

В шахматах есть термин "обезьянья игра". Это означает, что соперник отражает хода другого игрока.

Обезьяны живут от 10 до 60 лет. Самцы лысеют, как и мужчины.

Большое количество своего свободного времени обезьяны проводят наводя красоту. Они чистят друг друга.

Обезьяны, как и дельфины, занимаются сексом ради удовольствия, а не ради зачатия и деторождения.

Зевота обезьяны означает не то, что она устала, а то, что зла.

В мозгу приматов нет языкового центра, а потому научить их говорить невозможно.

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Это умные животные. Об этом свидетельствует то, что перед употреблением грейпфрутов очищают этот фрукт не только от кожуры, но и от белой мякоти. Они знают, что тогда лишится горечи. Обезьяны тоже не будут есть шкурки бананов.

Беременность у обезьян длится примерно 8-9 месяцев. В 3-6 месяцев обезьянки начинают ходить.

Собака хаски через 12 суток наконец дождался хозяев из белорусских изоляторов в Окрестина и Барановичах. Пес по кличке Дерек все это время не спал и скулил по ночам. Когда увидел хозяев, едва не свалил их с ног.

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Дата
14
декабря

Секс для удовольствия: обезьяны не перестают удивлять

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