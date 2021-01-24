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воскресенье, 24 января 2021 10:48

Родился редкий кенгуренок с необычным окрасом
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В США в одном из зоопарков Нью-Йорка родился кенгуру по имени Космо с необычным белым окрасом.

Космо родился у пары рыжих кенгуру, которая проживает в зоопарке уже 8 лет. Такой белый кенгуру чрезвычайно редок, пишет CNN.

"Когда мы повнимательнее присмотрелись и увидели черные глаза, наши челюсти упали на пол. Тогда мы поняли, что имеем что-то, чего до сих пор не видели. Это единственный такой кенгуру, который сейчас есть в Северной Америке, настолько это большая редкость", - рассказывает владелец зоопарка Джордан Патч.

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Фото: facebook.com/watch/AnimalAdventurePark
Обычный детеныш рыжего кенгуру
Кенгуру-альбинос

Сейчас сотрудники зоопарка пытаются узнать, что спровоцировало столь редкую мутацию. На здоровье детеныша она не повлияет, хотя и доставит некоторые неудобства, ведь теперь Космо не сможет замаскироваться в дикой природе.

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Белый окрас вызвал лейкизм-мутация, вызывающая частичную потерю пигментации на меху. В отличие от альбинизма, лейкизм предполагает полное отсутствие меланоцитов, отвечающих за синтез меланина, при этом не влияя на цвет глаз.

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На итальянской ферме острова Сардиния собака родила щенка с редким зеленым окрасом. Его сразу назвали Фисташкой. Он родился вместе с еще 4 братьями и сестрами, но у них шерсть белая, как у матери.

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