Редкое животное удалось снять на видео

 
Ексклюзивы
1/5
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 216
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1494
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1629
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1098
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6372
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1584
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3168
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2223
Фото
Все фото
10
18
4
16
11
Дайвер погладил тигровую акулу и ввел ее в транс
Дайвер погладил тигровую акулу и ввел ее в транс
Фотоподборка с животными, способная мгновенно поднять настроение
Фотоподборка с животными, способная мгновенно поднять настроение
Уникальное рождения: у панды появились дети необычных размеров
Уникальное рождения: у панды появились дети необычных размеров
Показали забавных котов, способных где-угодно удобно устроиться
Показали забавных котов, способных где-угодно удобно устроиться
Демонический пес одновременно пугает и влюбляет людей
Демонический пес одновременно пугает и влюбляет людей
Видео
Все видео
Редкое животное удалось снять на видео
Редкое животное удалось снять на видео
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
В Украине фотограф "поймал" редкую голубую птицу, которая почти исчезла
В Украине фотограф "поймал" редкую голубую птицу, которая почти исчезла
Интервью
1/5
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 225
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1494
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6372
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4700
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4266
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
Просмотров: 126
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
четверг, 15 августа 2019 21:48

Редкое животное удалось снять на видео

  Комментировать
Редкое животное удалось снять на видео
Сняли на видео дукера. Фото: dailymail.co.uk

Редкого танзанийского дукера удалось снять на видео с помощью скрытых камер.

Этому животному много лет удавалось скрываться, передает Daily Mail.

Дукер попал на запись на горе Килиманджаро в Танзании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском

"Нам удалось снять танзанийских дукеров в целом 105 раз в 11 местах на высоте от 1920 до 3849 метров над уровнем моря. Есть даже видео, где они пытаются спариваться", - рассказала ученый Фридерике Геберт.

Первые фотографии танзанийского дукера получили в 2003 году. Эти животные очень немногочисленные и ведут ночной образ жизни.

Полиция перекрывала движение на улице Окружной в Киеве для того, чтобы кот мог перебежать дорогу. Бездомное животное оказалась между отбойниками.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Редкое животное удалось снять на видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира

"Мужики меня не любят. Относятся безразлично" - помещик Григорий Галаган

Правительство взялось за национализацию земли

Фермер выступил на сцене рок-фестиваля

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 Просмотров: 92923
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 23681
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 21222
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 19692
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 14808
Животные
Уличный кот остановил движение Окружной в Киеве
Уличный кот остановил движение Окружной в Киеве 1 Просмотров: 783
Дайвер погладил тигровую акулу и ввел ее в транс
Дайвер погладил тигровую акулу и ввел ее в транс
10
 Просмотров: 3285
Фотоподборка с животными, способная мгновенно поднять настроение
Фотоподборка с животными, способная мгновенно поднять настроение
18
 Просмотров: 5490
Уникальное рождения: у панды появились дети необычных размеров
Уникальное рождения: у панды появились дети необычных размеров
4
 Просмотров: 3564
Показали забавных котов, способных где-угодно удобно устроиться
Показали забавных котов, способных где-угодно удобно устроиться
16
 Просмотров: 6570
Больше всего комментируют
30
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
14
Боец ООС был "курьером" Грымчака
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
3
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
2
Перемирием и не пахнет: сообщили последние новости с Донбасса
Голосов: 439
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua