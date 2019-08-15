Редкое животное удалось снять на видео

Сняли на видео дукера. Фото: dailymail.co.uk

Редкого танзанийского дукера удалось снять на видео с помощью скрытых камер.

Этому животному много лет удавалось скрываться, передает Daily Mail.

Дукер попал на запись на горе Килиманджаро в Танзании.

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"Нам удалось снять танзанийских дукеров в целом 105 раз в 11 местах на высоте от 1920 до 3849 метров над уровнем моря. Есть даже видео, где они пытаются спариваться", - рассказала ученый Фридерике Геберт.

Первые фотографии танзанийского дукера получили в 2003 году. Эти животные очень немногочисленные и ведут ночной образ жизни.

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