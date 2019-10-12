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воскресенье, 13 октября 2019 01:35

Потусторонний мир: психолог изображает запрятанные страхи человека
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Французский иллюстратор Кирилл Роландо создает удивительные и волшебные иллюстрации. Сам он говорит, что на такое творчество его сподвигла его настоящая профессия. Кирилл - врач, специализируется на клинической психологии. Роландо признается, что на создание иллюстраций его вдохновляют человеческие души, которые ему приходится лечить по своей специальности. Во всех своих работах он пытается продемонстрировать глубоко запрятанные страхи человека и показать тайные стороны его личности.

Именно глубокое погружение в человеческие души, их страхи, эмоции, чувства, развили в нем способность видеть человека с несколько иной стороны, чем делают это обычные люди. Таким образом, получается, что это сюрреализм, который основан на видении профессионального врача-психолога. Этот факт добавляет сюрреальным сюжетам еще больше правдивости.

Свои работы художник рисует в стиле "осязаемый сон" (как он его называет), что-то среднее между фантазией и сюрреализмом. Изучая психологию в университете, Кирилл Роландо вместе с тем нуждался в некоей отдушине, и рисунок стал для него способом самовыражения. Он вспоминает, что главным для него в тот момент было создать свою собственную модель вселенной, поведать истории, подобные тем, что он находил в фильмах Тима Бертона.

Кириллу 35 лет, он не имеет образования в области художественного искусства, однако это не мешает ему с 19 лет создавать волшебные иллюстрации с особенными сюжетами и образами.

Для того, чтобы начать создавать свои цифровые полотна, Кириллу достаточно было вернуться в собственное детство - в те времена, когда каждый ребенок верит, что животные умеют разговаривать, а мечты сбываются, становятся объективной реальностью.

Так сюжеты материализовались на экране монитора. Он признается, что никогда не брал в руки карандаш, и, скорее всего, рисовать им совершенно не умеет. Кирилл иронично отмечает, что его картины не обогащают художественного наследия человечества, они и создавались не для этого. Художник и психолог Кирилл Роландо уверен, что рисунок способен принести больше эмоций, чем тысячи улыбок и слезы миллионов.

Встретимся на полпути
Я скучаю по тебе
Покажи мне любовь
Два должны стать одним
В плену своих страхов

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