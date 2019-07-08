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понедельник, 08 июля 2019 23:28

Попугай охранник: показали кто заменяет дома собаку

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Попугай охранник: показали кто заменяет дома собаку
Девятнадцатилетний попугай лает, как собака Фото: dvi.at.ua

Попугая воспитали собаки. Теперь птица лает и охраняет дом. Живет в Южной Африке в городе Рудепурт.

Хозяин попугая рассказал, что он в семье в течение 19-ти лет.

За это время умная птица научился подражать и людей, и собак. Поэтому ведет себя как они и даже имитирует лай.

Охранять дом у птицы получается просто отлично.

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Необычный котик по имени Фрэнки замилував сеть. Он отличается от остальных четвероногих. В котика только один глаз и четыре уха.

Имеет также проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому ему сложно передвигаться. Но несмотря на это кот кажется очень оживленным. Фрэнки любит поиграть со своими хозяевами и помурчать у них на руках.

meduza.io
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