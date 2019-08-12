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Показали забавных котов, способных где-угодно удобно устроиться
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Коту ничего не помешает пристроиться там, где ему захотелось.
Фото: brightside.me
Коту ничего не помешает пристроиться там, где ему захотелось.
Коту ничего не помешает пристроиться там, где ему захотелось.
Коту ничего не помешает пристроиться там, где ему захотелось.
Коту ничего не помешает пристроиться там, где ему захотелось.

Коты любят пристраиваться в самых неожиданных местах. Будь то холодная мраморная статуя или хозяйские ботинки — эти пушистики везде прекрасно себя чувствуют. Облюбовать могут даже посуду и кухонные приборы.

Фото, подтверждающие наличие у котов суперспособности находить комфорт в любом месте, представило издание brightside.me.

Есть в подборке и снимок, который доказывает, что талантом привыкать к любым условиям обладают не только домашние усачи, но и большие кошки.

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Природа наделила кошек чрезвычайной гибкостью. Это сделало их способными владеть своим телом лучше профессиональных акробатов. Демонстрировать пределы своей пластичности усачи не прекращают даже во время сна.

brightside.me
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