Показали забавных котов, способных где-угодно удобно устроиться

Фото: brightside.me

Коты любят пристраиваться в самых неожиданных местах. Будь то холодная мраморная статуя или хозяйские ботинки — эти пушистики везде прекрасно себя чувствуют. Облюбовать могут даже посуду и кухонные приборы.

Фото, подтверждающие наличие у котов суперспособности находить комфорт в любом месте, представило издание brightside.me.

Есть в подборке и снимок, который доказывает, что талантом привыкать к любым условиям обладают не только домашние усачи, но и большие кошки.

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Природа наделила кошек чрезвычайной гибкостью. Это сделало их способными владеть своим телом лучше профессиональных акробатов. Демонстрировать пределы своей пластичности усачи не прекращают даже во время сна.