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воскресенье, 02 июня 2019 02:24

Показали креативные идеи для парных тату
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Парные тату делают, чтобы не забывать о родных людях
Фото: boredpanda.com
Парные тату делают, чтобы не забывать о родных людях
Парные тату делают, чтобы не забывать о родных людях
Парные тату делают, чтобы не забывать о родных людях
Парные тату делают, чтобы не забывать о родных людях

В сети показали креативные парные татуировки. Обычно их делают влюбленные, друзья и родные, например братья или сестры.

Подобные изображения давно признали хорошим способом, чтобы показать, насколько вы любите и цените близких людей, пишет boredpanda.com.

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Существует множество вариантов таких рисунков. Часто за основу используют интимные символы, даты, эмблемы, надписи, раскрывающие маленькие тайны отношений.

Врачи установили связь между татуировкой и хроническим воспалением мышц. Подобный инцидент произошел с 31-летней шотландкой, которая набила себе на ноге очередное тату. Примерно через неделю после нанесения тату женщину стали мучить боли в бедре и колене.

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