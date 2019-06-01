Показали креативные идеи для парных тату

Фото: boredpanda.com

В сети показали креативные парные татуировки. Обычно их делают влюбленные, друзья и родные, например братья или сестры.

Подобные изображения давно признали хорошим способом, чтобы показать, насколько вы любите и цените близких людей, пишет boredpanda.com.

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Существует множество вариантов таких рисунков. Часто за основу используют интимные символы, даты, эмблемы, надписи, раскрывающие маленькие тайны отношений.

Врачи установили связь между татуировкой и хроническим воспалением мышц. Подобный инцидент произошел с 31-летней шотландкой, которая набила себе на ноге очередное тату. Примерно через неделю после нанесения тату женщину стали мучить боли в бедре и колене.