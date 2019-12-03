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вторник, 03 декабря 2019 13:52

Овчарка Гера рассказывает реальные истории из жизни правоохранителей
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Кинолог Назар Зубричёв и его служебная овчарка Гера стали героями детского комикса
Фото: Роман Гришин
Полицейские Полтавщины создали комикс о жизни служебной овчарки Геры
Полицейские Полтавщины создали комикс о жизни служебной овчарки Геры
Новые эпизоды комикса о реальной жизни овчарки Геры уже готовы. Публиковать их обещают каждую неделю

Полтавские правоохранители создали детский комикс о жизни полицейского служебной собаки. 2-летняя овчарка Гера живет в городе Миргород Полтавской области и служит в полиции.

О жизни детской любимицы ты историю создания комикса корреспонденту Gazeta.ua рассказал руководитель отдела коммуникации главного управления национальной полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Гера - породистая немецкая овчарка. Ей два года. Сейчас она работает в кинологической службе Миргородского отдела полиции ГУ НП в Полтавской области вместе с кинологом Назаром Зубричёвым.

"Геру знает весь Миргород - мэр города, депутаты, школьники. Дети ее просто обожают, ждут в школе на все уроки полицейскими. О ней слагают легенды", - рассказывает полковник Сулаев.

Идея сделать Геру известной принадлежит инспектору отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Ларисе Петренко. Она работает с отделом превенции ювенальной полиции и участвует в образовательных мероприятиях для детей и молодежи. К мерам постоянно приобщали молодую овчарку Геру, которая оказалась на удивление коммуникабельной и умной.

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Лариса рассказала о собаке коллеге по отделу коммуникации Полине Лариной. Так родилась идея создать комикс. Которое с удовольствием воплотил еще один их коллега Роман Гришин.

Сейчас творческое трио работает в соавторстве: Лариса Петренко передает информацию о ежедневной службе овчарки Геры - фото и видеоматериалы, сообщения о реальных событиях. Полина Ларина пишет сюжеты и тексты, Роман Гришин создает графические комиксы. Использует рисунки и реальные фотографии.

Хотя готовы уже несколько эпизодов, пока на сайте Полтавской нацполиции доступен только первый. Рассказывает о том, как Гера начала службу.

"В 2017 году молодым щенком Геру из Винницы привезли на Донбасс. Там в одном из добровольческих батальонов служил наш кинолог Назар Зубричёв. Собаку привезли, чтобы создать в Донецкой области кинологический центр. Так с Геры и еще одной собаки по имени Туман началась история кинологической службы Донбасса. Когда Назар закончил службу в батальоне и вернулся в родной Миргород, Гера приехала вместе с ним. Ведь инструктор и его собака неразрывно связаны ", - пояснил пресс-офицер.

Комикс "Приключения служебной овчарки Геры" рассчитан на детей от 6 лет и их родителей. Через историю служебной собаки рассказывать о работе правоохранительных органов и давать детям важные советы.

Публиковать новые эпизоды планируют еженедельно. Найти комикс можно по отдельной ссылке. Педагоги Миргорода уже заявили, что при наполнении информацией комикс выдадут в бумажном виде - для этого даже нашли спонсоров.

Известная американская студия MARVEL, которая сейчас снимает фильм "Вечные" с Джоли, Гаек и Герингтоном в ролях порадовала поклонников новостью о трех новых супергероях. В киновселенной появится сразу три новых персонажа.

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03
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