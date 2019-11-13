Marvel объявил имена новых супергероев

Новые персонажи: Лунный Рыцарь, Женщина-Халк и Мисс Марвел. Фото: hollywoodreporter.com

Известная американская студия MARVEL, которая сейчас снимает фильм "Вечные" с Джоли, Гаек и Герингтоном в ролях, порадовала поклонников новостью о новых супергероев.

В киновселенной появится сразу три новых персонажа, об этом, ссылаясь на слова главы студии Кевина Файги, сообщает издание Independent.

Совсем скоро фанаты комиксов увидят таких персонажей, как Лунный Рыцарь, Женщина-Халк и Мисс Марвел, которая станет первой мусульманской героиней киновселенной.

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Председатель MARVEL также отметил, что всех троих можно будет увидеть сначала на стриминговому сервисе Disney+, а только потом супергерои будут задействованы в картинах студии. Однако неизвестно, будут ли это второстепенные персонажи или новые главные герои наравне с Мстителями.

Американская киностудия Disney представила список актеров фильма "Мстители: Финал" по комиксам Marvel претендующих на премию "Оскар". Все они заявлены в номинациях "Лучший актер второго плана" и "Лучшая актриса второго плана".