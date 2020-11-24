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вторник, 24 ноября 2020 08:43

Отель под водой: открыли самый глубокий в мире бассейн
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Около Варшавы открылся самый глубокий в мире бассейн, оборудованный гостиничными комнатами на глубине 5 м под водой и 25-метровым тоннелем.

Глубина бассейна Deepspot, который дизайнеры стилизовали под храм цивилизации майя, достигает 45,7 м, пишет Onet.pl.

Также в бассейне соорудили гигантские пещеры со сталактитами. Deepspot наполнен 8 тыс. кубометров воды, что равно наполнению 27 обычных бассейнов. Стены основной части сооружения могут выдержать давление воды весом до 50 тонн.

Фото: facebook.com/deepspotpoland

Общая стоимость инвестиций в проект составила более €8,5 млн. В мире есть только два бассейна похожего типа: Nemo33 вблизи Брюсселя глубиной 33 м и Y-40 Deep Joy вблизи итальянской Падуе глубиной 42,15 м.

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Наличие маски и обязательное тестирование после начала пандемии коронавирус стали непременной частью установленных в отрасли правил безопасности. Однако некоторые отели только делают вид, что заботятся о безопасности своих клиентов в разгар эпидемии Covid-19. Об одном из таких отелей в Египте, который рискует здоровьем посетителей, игнорируя установленные правила, рассказала пользовательница Фейсбук Нинель Комарова.

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