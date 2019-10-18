Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин

Фото: Мэри Маккартни

Фотограф Мэри Маккартни наблюдала за танцорами Королевского балета в течение 6 месяцев. Так создала проект "Без пуантов".

Она имела доступ не только за кулисы или в гримерку. Фотограф заходила к артистам домой и сопровождала их до ванной комнаты, сообщает Cameralabs.

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Она не делала снимки во время репетиций или выступлений. Потому что они очень распространены среди работ других фотографов.

На фотографиях Мэри Маккартни мускулистый танцор подкуривает сигарету в антракте, а обнаженные балерины пьют кока-колу в театральной гримерке.

Дэвид Перкинс фотографирует танцоров в течение последних десяти лет. Каждая фотосессия - это результат труда парикмахеров, стилистов и визажистов, которые создают образы моделей.