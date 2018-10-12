Назвали впечатляющую статистику курения

Доля тех, кто никогда не пробовал табачной продукции, незначительна - всего 24,3%. Фото: jwoman.in.ua

Более 20% украинский курят сигареты, а среди молодежи злоупотребляет табаком почти каждый 7-й.

Инициатива U-Report при поддержке UNICEF опросила Украинская молодежь о курении, отмечают в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"Почти 21% опрошенных U-репортеров отметили, что курят. Среди опрошенных в возрасте 14-17 лет табак употребляет 14,6% ", - говорится в итогах опроса.

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Среди молодежи в возрасте 18-19 лет сигареты курят 21%.

"Доля тех, кто никогда не пробовал табачной продукции, незначительна - всего 24,3%", - добавили исследователи.

Кроме того, среди тех, кто сейчас не курит, около половины обитает курить кальяны - 49,2%. Обычные сигареты дегустировали 44,2% опрошенных некурящих, папиросы с вкусовыми добавками - 23,7%, вейпы - 19,4%.Также результаты опроса показали, что 60,4% молодежи видели рекламу сигарет, несмотря на то что реклама табака в Украине запрещена еще с 2012-го. В Минздраве отметили, что табачные компании нашли лазейки в законодательстве и используют витрины магазинов как рекламные щиты.

"Основная проблема заключается в том, что все точки продажи превратились в места рекламы табака. Если мы рассмотрим эту проблему с точки зрения защиты прав детей, - это прямое нарушение права на здоровье. Дети не могут выбирать, смотреть или не смотреть на рекламу сигарет, поскольку они проходят мимо киоска, покупают различные продукты и подвергаются таким образом на рекламу. С точки зрения общественного здоровья, нужно запретить видимо размещения сигарет в местах продаж, чтобы предупредить детское курение ", - отметил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владислав Збанацкий.

Исследование продолжалось впродож 5-7 сентября 2018-го с помощью СМС, FB, Telegram и других каналов; в нем приняли участие 12276 U-репортеров в возрасте 14-34 года.

В парламенте зарегистрирован законопроект №9065, который предусматривает 100-кратное увеличение штрафов за продажу табака и алкоголя несовершеннолетним и введение уголовной ответственности за вовлечение малолетних в пьянство.

Также документ предлагает ввести запрет на продажу табака и алкоголя в торговых точках меньше 40 кв. м, если они расположены ближе, чем 200 м к школьным дворам.

2-летний Рапи Ананда Памунгкас из Индонезии выкуривает по 2 пачки сигарет в день. Родители мальчика бессильны перед его зависимостью.