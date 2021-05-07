Народные приметы 8 мая: чем особенный сегодня день

8 мая считается сильным магическим днем. Фото: m.vts.ua

8 мая чествуют апостола и евангелиста Марка, который был племянником апостола Варнавы. После Воскресения Иисуса Марк стал учеником апостола Петра, а затем - первым епископом в Александрии, где основал церковь.

В народе называли этот день Марк Ключник, так как считали, что у этого святого есть ключи от неба и он может выпустить дождь. На Марка было принято призывать дождь и молиться о том, чтобы лето не было засушливым. Говорили, если в мае дождь пойдет хотя бы три дня, то можно ожидать богатого урожая. Поэтому майским грозам всегда очень радовались.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с традициями этого дня.

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8 мая было запрещено проливать воду на землю - считалось, что из-за этого Марк может оставить поля без дождей.

8 мая считалост в народе сильным магическим днем. Знахари в этот день занимались семейной и любовной магией. День также был удачный для поездок, путешествий и командировок. Хорошо начинать новые дела.

Также считалось, чтобы деньги потекли рекой, нужно было на Марка не отказывать себе ни в чем, приобрести любую понравившуюся вещь, не раздумывая.

В этот день следили, куда прилетали перелетные птицы: если в сад, то будут плодоносить деревья, особенно яблоня; если город, то будет хороший сбор плодов на грядках.

Если в этот день наблюдалась радуга высокая и крутая - к хорошей погоде, если же она была низкой и пологой - к ненастью.

Сны в эту ночь покажут истинную суть вещей и помогут разобраться в ваших подозрениях - в сновидениях довольно четко можно будет увидеть или опровержение, или подтверждение.

8 мая День Ангела празднуют Василий, Марк, Сергей, Ника. Кроме этого сегодня чтят память Святого Станислава епископа.