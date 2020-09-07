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Королевское меню: Стало известно, что не ест Елизавета II

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Королевское меню: Стало известно, что не ест Елизавета II
Королева ест гамбургеры без булочек, а с ножом и вилкой. Фото: AFP

Бывший шеф-повар королевы Елизаветы II, Даррен МакГрэйди раскрыл особенности его питания. По его словам, королева ест гамбургеры без булочек, а с ножом и вилкой.

"Викторианское воспитание Ее Величества диктует, что единственное, что вы могли бы взять руками за столом, - это послеобеденный чай. В Балморале мы делали бургеры из оленины. К угощению прилагалась клюква. А сами бургеры сервировали без булочек. Поэтому они ели их, используя нож и вилку ", - отметил шеф-повар в интервью Expres.

Также Макгрейди рассказал, что в рационе 94-летней королевы нет пиццы. По его словам, за 11 лет во дворце он ни разу не подавал этого блюда. Он добавил, что у Елизаветы на столе есть небольшая записная книжка, в которой она указывает пожелания относительно своего меню.

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Королева Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать титул герцогов Сассекских. На публике теперь супруги не имеют права называть себя герцогами Сассекскими. Они должны будут отказаться от слова "королевский" в своих проектах.

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