 
Ексклюзивы
1/5
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 432
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 99
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4698
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
5 Просмотров: 5256
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1449
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6111
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10026
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4626
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 936
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
5
7
8
5
10
Королевский Rolls-Royce выставляют на продажу
Королевский Rolls-Royce выставляют на продажу
Вид сверху: определены лучшие фото года с беспилотников
Вид сверху: определены лучшие фото года с беспилотников
&quot;Махно играл и гонял гусей&quot; - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Раненый кенгуру закрылся в ванной
Раненый кенгуру закрылся в ванной
Вонь была ужасной - показали нереальные фото кислотных озер
Вонь была ужасной - показали нереальные фото кислотных озер
Видео
Все видео
Швейцарские горки: турист показал экстремальный спуск на фуникулере
Швейцарские горки: турист показал экстремальный спуск на фуникулере
Спортсмен впервые в мире спустился с самой опасной вершины Земли
Спортсмен впервые в мире спустился с самой опасной вершины Земли
Фотограф нашел утку, которая ухаживает за 76 утятами
Фотограф нашел утку, которая ухаживает за 76 утятами
SpaceX успешно запустила Falcon 9
SpaceX успешно запустила Falcon 9
У Samsung посмеялись над iPhone X
У Samsung посмеялись над iPhone X
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1305
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2745
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 612
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4896
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1080
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 36
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
понедельник, 30 июля 2018 19:06

Королевский Rolls-Royce выставляют на продажу
5

  Комментировать

Rolls-Royce королевы Елизаветы пустят с молотка. Фото: Sun
Rolls-Royce королевы Елизаветы пустят с молотка. Фото: Sun
Rolls-Royce королевы Елизаветы пустят с молотка. Фото: Sun
Rolls-Royce королевы Елизаветы пустят с молотка. Фото: Sun
Rolls-Royce королевы Елизаветы пустят с молотка. Фото: Sun

Редкий Rolls-Royce королевы Великобритании Елизавете ll выставят на аукцион.

В верезни за него планы получить около £ 2 млн, сообщает Sun.

Модель называется Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette. Выпущеная в 1950 году в малой серии из 18 машин. Лимузин был подарен Елизавете компанией Rolls-Royce и использовался королевской семьей в 1959-2002 годах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одессит воссоздал уникальное авто

Ландоле имеет высокую крышу и большие окна - специальная модификация автомобиля для британских монархов. Вместе с автомобилем продадут номерные знаки, закрепленные за ним: RR1 и RRM1.

"Такой лот, как этот Phantom - чрезвычайная редкость на открытых торгах. Последний раз такое случалось 30 лет назад", - говорит сопредседатель аукционного дома Bonhams, где выставят авто, Малкольм Барбер.

На аукцион Sotheby's выставят редкий дорожный спортпрототипе Mercedes-Benz. Лот представлен аукционным домом Sotheby's. Авто в полностью оригинальном состоянии, сохранилось даже заводская покраска и родной двигатель. Пробег автомобиля 1998 года - 1,5 тыс. Км. Заявленная цена лота - около 140 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Королевский Rolls-Royce выставляют на продажу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Международный день дружбы: интересные пословицы и поговорки

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 38201
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 36157
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 16 Просмотров: 23945
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 10 Просмотров: 21366
На Донбассе &quot;200-го дембеля&quot; получил боевик Денис Сысоев
На Донбассе "200-го дембеля" получил боевик Денис Сысоев
7
 1 Просмотров: 13923
Интересно
Международный день дружбы: интересные пословицы и поговорки
Международный день дружбы: интересные пословицы и поговорки
 Просмотров: 27
Синоптики создали уникальную карту
Синоптики создали уникальную карту Просмотров: 945
Вид сверху: определены лучшие фото года с беспилотников
Вид сверху: определены лучшие фото года с беспилотников
7
 Просмотров: 3276
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
8
 Просмотров: 99
Швейцарские горки: турист показал экстремальный спуск на фуникулере
Швейцарские горки: турист показал экстремальный спуск на фуникулере
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
16
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
10
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
5
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Голосов: 2702
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua