Королевский Rolls-Royce выставляют на продажу

Редкий Rolls-Royce королевы Великобритании Елизавете ll выставят на аукцион.

В верезни за него планы получить около £ 2 млн, сообщает Sun.

Модель называется Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette. Выпущеная в 1950 году в малой серии из 18 машин. Лимузин был подарен Елизавете компанией Rolls-Royce и использовался королевской семьей в 1959-2002 годах.

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Ландоле имеет высокую крышу и большие окна - специальная модификация автомобиля для британских монархов. Вместе с автомобилем продадут номерные знаки, закрепленные за ним: RR1 и RRM1.

"Такой лот, как этот Phantom - чрезвычайная редкость на открытых торгах. Последний раз такое случалось 30 лет назад", - говорит сопредседатель аукционного дома Bonhams, где выставят авто, Малкольм Барбер.

На аукцион Sotheby's выставят редкий дорожный спортпрототипе Mercedes-Benz. Лот представлен аукционным домом Sotheby's. Авто в полностью оригинальном состоянии, сохранилось даже заводская покраска и родной двигатель. Пробег автомобиля 1998 года - 1,5 тыс. Км. Заявленная цена лота - около 140 млн грн.