Кому ждать финансового успеха в январе: прогноз астролога

Астролог Рената Раевская поделилась прогнозом, кому повезет с финансами в январе.

"Гороскоп финансов интересует всех и каждого. Когда об этой теме говоришь в прогнозе вскользь, это не так интересно, как самостоятельное, конкретное прогнозирование.

В таблице вы сможете найти даты рождения тех, кто сможет рассчитывать на поддержку звёзд в финансовом плане в январе.

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Деньги в вашей жизни в январе будут доставаться легче, или их будет больше, чем обычно. Например, дороже, чем предполагалось продадите какую-нибудь вещь", - отметила астролог.

19 декабря 2020 Сатурн перешел в знак Водолея. Итак, мы сделали шаг в эру Водолея. Водолей отвечает за электроэнергетику, высокие технологии, авиа-космическую отрасль, компьютерные технологии и самое интересное - высокоточное приборостроение. Мы сможем положиться на роботов, а хозяйки забудут о рутине.