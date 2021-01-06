 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
1 Просмотров: 540
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 549
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
4 Просмотров: 1998
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2295
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4527
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 918
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1566
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1809
Фото
Все фото
2
3
9
13
5
Кому ждать финансового успеха в январе: прогноз астролога
Кому ждать финансового успеха в январе: прогноз астролога
Мороз и солнце: туристы показали зимнюю сказку Карпат
Мороз и солнце: туристы показали зимнюю сказку Карпат
Венецианский лев и голова быка: что показали на фестивале ледяных скульптур
Венецианский лев и голова быка: что показали на фестивале ледяных скульптур
Отель изо льда и снега завораживает туристов: сказочные фото ледяных номеров
Отель изо льда и снега завораживает туристов: сказочные фото ледяных номеров
&quot;Самое бриллиантовое&quot; кольцо в мире сделали в виде бархатца
"Самое бриллиантовое" кольцо в мире сделали в виде бархатца
Видео
Все видео
Создали необычную "автомобильную" елку
Создали необычную "автомобильную" елку
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Спасли лебедя - птица оказался в ледяной ловушке
Спасли лебедя - птица оказался в ледяной ловушке
Директор Одесского зоопарка в костюме быка ухаживал за коровой
Директор Одесского зоопарка в костюме быка ухаживал за коровой
Растрогает до слез: лучший рождественский ролик 2020-го, собравший миллионы просмотров
Растрогает до слез: лучший рождественский ролик 2020-го, собравший миллионы просмотров
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
1 Просмотров: 108
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 5175
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 234
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4473
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 522
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 108
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 06 января 2021 21:35

Кому ждать финансового успеха в январе: прогноз астролога
2

  Комментировать

Рожденных в этих временных промежутках ждет финансовая удача в январе

Астролог Рената Раевская поделилась прогнозом, кому повезет с финансами в январе.

"Гороскоп финансов интересует всех и каждого. Когда об этой теме говоришь в прогнозе вскользь, это не так интересно, как самостоятельное, конкретное прогнозирование.

В таблице вы сможете найти даты рождения тех, кто сможет рассчитывать на поддержку звёзд в финансовом плане в январе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астролог назвала тех, кто обогатится в 2021 году

Деньги в вашей жизни в январе будут доставаться легче, или их будет больше, чем обычно. Например, дороже, чем предполагалось продадите какую-нибудь вещь", - отметила астролог.

19 декабря 2020 Сатурн перешел в знак Водолея. Итак, мы сделали шаг в эру Водолея. Водолей отвечает за электроэнергетику, высокие технологии, авиа-космическую отрасль, компьютерные технологии и самое интересное - высокоточное приборостроение. Мы сможем положиться на роботов, а хозяйки забудут о рутине.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кому ждать финансового успеха в январе: прогноз астролога». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Шевченко дописал "Заповіт"

Определили слово года

Братство выступило за объединение славян в единую державу

Мать прятала ботинки, чтобы далеко из дома не ходил - Василий Стус родился в Сочельник

В армии ввели новые знаки различия

Лобановский трижды создавал чудо-команды

Россия ответила на требование вывести войска

Получили новый вид энергии

В Москве умер украинский философ

Девушка с флагом в руках стала символом победы над захватчиками

От снегопада погибли 154 человека

Самое читаемое
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 1 Просмотров: 17226
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым Просмотров: 8352
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
 1 Просмотров: 8316
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
Устроила обнаженную фотосессию. Звезда Instagram прикрыла интимные места ракушками
6
 Просмотров: 8046
Экс-возлюбленная нового &quot;холостяка&quot; назвала его нарциссом с комплексами
Экс-возлюбленная нового "холостяка" назвала его нарциссом с комплексами
5
 Просмотров: 7362
Интересно
Астрологический прогноз на январь для всех знаков зодиака
Астрологический прогноз на январь для всех знаков зодиака
 Просмотров: 1494
Мороз и солнце: туристы показали зимнюю сказку Карпат
Мороз и солнце: туристы показали зимнюю сказку Карпат
3
 Просмотров: 297
Курсирует в Страну грез: в Киеве на Рождество заработает особый поезд
Курсирует в Страну грез: в Киеве на Рождество заработает особый поезд Просмотров: 108
На экраны вышел детский мультфильм о мужчине с длинным и неуправляемым пенисом
На экраны вышел детский мультфильм о мужчине с длинным и неуправляемым пенисом Просмотров: 774
Венецианский лев и голова быка: что показали на фестивале ледяных скульптур
Венецианский лев и голова быка: что показали на фестивале ледяных скульптур
9
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
4
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
2
Священную корону перехватили американские солдаты
2
Куда чаще всего мигрируют украинские заробитчане
2
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
2
Братство выступило за объединение славян в единую державу
Голосов: 584
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть