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Клонирование: с наименьшей в мире собаки сделали 49 копий
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Забавный рекорд: с наименьшей в мире собаки Милли сделали 49 копий
Фото: academyofworldrecords.com
Забавный рекорд: с наименьшей в мире собаки Милли сделали 49 копий
Забавный рекорд: с наименьшей в мире собаки Милли сделали 49 копий
Забавный рекорд: с наименьшей в мире собаки Милли сделали 49 копий

Чихуахуа из Пуэрто-Рико Милли попала в Книгу рекордов Гиннесса три раза. Сначала она стала самым маленьким щенком в мире, потом самой маленькой собакой. Теперь установили, что ее больше всего клонировали. Ученые из Южной Кореи создали 49 генетически идентичных копий Милли. Они трудились, что разгадать тайну ее размеров.

Об этом пишет Academy of World Records

Милли родилась в 2011 году и весил 28,35 грамма. Тогда умещалась в столовую ложку. Сейчас собака живет со своей хозяйкой Ванессой Семлер во Флориде. Ее рост составляет всего 10 см, а вес - 544 грамма, что делает ее в маленькой собакой в ​​мире.

Специалисты корейской генетической лаборатории Soaam сделали первые клоны собаки в августе 2017 года. Их создали по той же технологии, что и овечку Долли. То есть внедрили генетический материал оригинала в донорские яйцеклетки.

Ванесса должна была забрать себе одну копию, а девять оставит генетикам. Но родился не 10, а 49 экземпляров. Поэтому женщина взяла себе аж 12 щенков. Она назвала клонов Молли, Мелли, мулла, Мелли, Муму, Мила, Мэри, Мими, Моны, Мини, Мела и Мулан.

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Исследованием клонов займутся сотрудники Института геномики в Пекине. Они охарактеризует генетические факторы Милли и ее клонов.

"Мы будем работать вместе с директором, а также с четырьмя специалистами из всемирно известного Пекинского института геномок, для характеристики генетических и эпи- генетических факторов собак. Данные исследований будут проанализированы, чтобы подготовить к публикации научную статью", - говорит Дэвид Ким из Научно исследовательского фонда Soaam Biotech.

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