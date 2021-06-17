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четверг, 17 июня 2021 17:34

Как купить синтезатор для новичка: рекомендации от ColorSound

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В использовании громоздких клавишных инструментов благодаря появлению компактных цифровых аналогов теперь нет необходимости. Но у музыкантов возникает новая проблема – какой синтезатор купить, чтобы, с одной стороны, не потратить заоблачной суммы денег, а с другой – получить устройство, идеально отвечающее их потребностям и соответствующее современным представлениям о качестве.

Рассматривая варианты, где синтезатор купить в Киеве или в другом городе, стоит обратить внимание на интернет-магазин ColorSound. Здесь предлагаются исключительно товары мировых производителей, таких как ARTURIA, KORG, ROLAND, CASIO, MODAL ELECTRONICS, YAMAHA и т.д., а цены благодаря поставкам без посредников радуют доступностью. Компания продает инструменты с доставкой в Украине, а в Киеве клиенты могут лично посетить офлайн-магазин и купить понравившуюся модель. Именно у консультантов colorsoundshop.com мы решили спросить, какие параметры нужно учитывать в первую очередь, выбирая инструмент для начинающего музыканта.

 

Купить синтезатор в Киеве и Украине с учетом индивидуальных требований

Для того, кто первый раз видит электромузыкальный инструмент, сложно понять, чем они между собой отличаются, соответственно, выбор часто делается исключительно по внешнему виду и приемлемости цены. Неудивительно, что потом многие оказываются разочарованными и даже бросают учебу, ведь играть на неподходящем синтезаторе – малоприятное занятие. Вот список параметров, которые нужно учитывать, если хотите синтезатор купить и успешно заниматься:

● вид инструмента – для новичка больше подойдет семплерный, а не аналоговый, где нужно создавать собственные звуковые комбинации;
● количество клавиш – необязательно выбирать модель с полноразмерной клавиатурой, хватит 61 клавиши, то есть 5 октав;
● механика клавиш – если бюджет ограничен, можно выбрать экономвариант с синтезаторной механикой, но при покупке инструмента "на перспективу", стоит выбрать модель с молоточковым механизмом;
● качество звучания, которое определяется характеристиками процессора, полифонии (от 32 голосов), а также количеством тембров и интегрированных эффектов (чем больше, тем лучше);
● встроенные обучающие программы;
● наличие автоаккомпанемента – эта опция очень важна для новичков, чтобы создавать разнообразные композиции без использования других инструментов.

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