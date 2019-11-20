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среда, 20 ноября 2019 20:53

Интересные факты о новой части "Холодного сердца"

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  Лента – оригинальное переосмысление известной сказки Андерсена «Снежная королева». Фото: пресс-служба
Лента – оригинальное переосмысление известной сказки Андерсена «Снежная королева». Фото: пресс-служба

21 ноября в украинском прокате стартует вторая часть диснеевской ленты "Холодное сердце 2" (Frozen 2). Кроме этого в январе Disney впервые представит в Киеве свою историю и на коньках – в оригинальном шоу "Дисней на льду".

Накануне премьеры раскрываем интересные факты о создании главной сказки сезона:

Основатель медиаимперии The Walt Disney Company Уолт Дисней с 1930-х мечтал снять анимационную ленту о жизни писателя Ганса Христиана Андерсена. Мечта была воплощена в мультфильме "Холодное сердце" (Frozen) в 2013-м.

Лента – оригинальное переосмысление известной сказки Андерсена "Снежная королева". Даже имена главных героев: Ганс Кристоф, Анна и Свен - отсылка к имени Ганс Кристиан Андерсен.

В начале работы над мультфильмом "Холодное сердце" аниматоры прошли ускоренный курс по метеорологии и изучали движения оленя, наблюдая за живым животным, которое поселили прямо в студии Disney. Это помогло сделать снежную магию и привычки оленя Свена в мультфильме более реалистичными.

"Холодное сердце" – самый длинный и самый успешный полнометражный мультфильм за время существования студии Disney. Лента получила 2 премии Оскар, Золотой глобус, 5 премий Энни, премии BAFTA и Сатурн, несколько наград от Гильдии киноактеров США.

Первый тизер-трейлер мультфильма "Холодное сердце 2" установил рекорд по просмотрам среди анимационных лент. За 24 часа его посмотрело более 116 миллионов зрителей.

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Посмотреть "Холодное сердце" можно не только на экране. Историю было воспроизведено в театрализованном шоу на коньках "Дисней на льду". Это оригинальная представление от компании Disney в котором участвует более 50 актеров, большинство – фигуристы с громкими именами. Постановкой занимается компания Feld Entertainment Inc. – мировой лидер в создании семейных и развлекательных шоу, которые уже увидели в 75 странах на 6 континентах.

Автор: пресс-служба
  Во время гастролей оригинального шоу «Дисней на льду» Киев ожидает 11 спектаклей «Холодного сердца»
Во время гастролей оригинального шоу «Дисней на льду» Киев ожидает 11 спектаклей «Холодного сердца»

Декорации для ледового шоу "Холодное сердце" создавал Стив Басс – многократный обладатель премии Эмми. Зрителей ожидают зрелищные спецэффекты, настоящий фейерверк и большие снежные горы, которые вырастут ниоткуда прямо на льду. Дизайнер по костюмам, работавший над шоу, Грегори А. Поплик – автор нарядов для самых известных бродвейских шоу.

На лед герои "Холодного сердца" выйдут вместе с другими популярными персонажами Вселенной Disney: принцессами, королем Львом, Микки и Минни Маусом, рыбкой Немо и другими. Как и все диснеевские сказки, шоу "Дисней на льду" – музыкальное представление. Во время него можно услышать не менее 30 любимых песен из мультфильмов Disney.

Во время гастролей оригинального шоу "Дисней на льду" Киев ожидает 11 спектаклей "Холодного сердца". Они пройдут во Дворце спорта с 3 по 6 января 2020 года.

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