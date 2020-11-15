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воскресенье, 15 ноября 2020 10:38

Хорошее настроение и исполнение желаний: астрологинчий прогноз на неделю

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Хорошее настроение и исполнение желаний: астрологинчий прогноз на неделю

Астролог Рената Раевская дала оптимистичный прогноз на следующую неделю 16-22 ноября. Марс вышел из ретроградного положения, а потому дела будут налаживаться - прогнозирует астролог.

"В понедельник и вторник растущий Месяц переходит в знак Стрельца. Эта спутниковая позиция создает прекрасное настроение. Неудивительно, что в первый лунный день происходит обновление инертной энергии, особенно когда Марс вышел из ретрограда и все, что нужно месяцами, чтобы стабилизировать, исправить, получить, сейчас начнет регулироваться благодаря случаям, ситуациям или просто новым возможностям. Тем, у кого запланированные события на эти два дня, повезет: что бы там ни было, а радость событий, разворачивающихся в вашу пользу, изменит даже удобную позицию дел на сегодняшний день .

Среда и четверг достаточно рациональны. Если вы хотели что-то купить, но сомневались, нужно ли это делать - принимайте решение трезвым, пока Луна в Козероге. Целая неделя важна по-особому, ведь это первая неделя с момента важного Новой Луны 15 ноября. Как вы живете на этой неделе, будете жить до конца 2020: важно правильно закладывать основу.

Пятница и суббота достаточно непрерывные. Туманные амбиции и романтические сны просыпаются. Если вы хотите решить проблемы с любовью на этой неделе - лучшее время - 20 ноябрь и 21.

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Воскресенье - важный день. Не пренебрегайте возможностью легкого общения с близкими. Если вы в соре, или просто есть закрытый конфликт, примириться в это воскресенье будет проще, чем в другой день", - говорит Рената Раевская.

В ноябре 2020 нас ожидают несколько позитивных событий, в частности Меркурий и Марс выйдут из ретроградности и развернутся в прямое движение – прогнозирует астролог Ренета Раевская.

Автор: Валерия Радзиевская
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