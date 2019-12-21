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воскресенье, 22 декабря 2019 01:35

Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
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На снимках итальянского фотографа Гвидо Арджентини женщины – частые гости. В его фотокнигах портреты девушек представлены в самых разных стилях и в разной степени обнаженности. Работы Гвидо отличаются атмосферой интимности, которая не выходит за рамки приличного, но находится на грани.

В 2003 году вышла первая книга Гвидо Арджентини – "Серебряный взгляд". В нее вошла серия изысканных студийных и ландшафтных ню фотографий. Эта работа стала отражением огромного личного пристрастия автора к скульптуре и танцу.

В книге "Приватные номера" (2005) Гвидо предлагает заглянуть в уникальную "женскую Вселенную". Книга стала результатом десяти лет фотосъемок, проведенных в комнатах старинных вилл и современных квартир, в пятизвездочных отелях и в гостиницах с дешевой мебелью и потертыми обоями. Но интерьеры вилл, шикарных апартаментов всего лишь фон, антураж, которые служат главной цели художника — пробудить самые сокровенные фантазии зрителя. Снимки смелые, откровенные, провокационные, сложно провести грань между работами выполненными в жанре ню и порнографией, но Гвидо Арджентини это удается в полной мере.

Фотоцикл "Отражения" (2007) – коллекция фотографий женщин, смотрящих на себя в зеркало. Это своего рода нечаянное исследование о женщине, которая изучает саму себя, влюбляется и теряется в своем собственном образе.

В книге "Оттенки женщины" (2010) Гвидо Арджентини начал исследовать разные уровни и нюансы женской природы. "Женщины всегда служили источником вдохновения для всех видов искусства, – сказал фотограф. – И, я полагаю, так было со всеми мужчинами, которые в прошлом пытались что-нибудь создать".

Гвидо Арджентини родился в 1966 году во Флоренции, изначально он планировал стать врачом, но уже после 3 лет обучения понял, что его стихия — это фотография. С 1990 года Гвидо живет в Лос-Анджелесе, его работы публикуются в журналах FHM, Playboy, Men's Health, Photo Magazine.

Гвидо Арджентини. "Серебряный взгляд"
Гвидо Арджентини. "Серебряный взгляд"
Гвидо Арджентини. "Серебряный взгляд"
Гвидо Арджентини. "Серебряный взгляд"
Гвидо Арджентини. "Серебряный взгляд"

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