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суббота, 28 декабря 2019 01:35

Фотограф Тони Келли: "зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний"
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Буйство красок, блеск и легкая ирония – это мир американского фотографа Тони Келли, залитый солнцем и наполненный пальмами. Его работы - кинематографичные, стильные, театральные и соблазнительные.

В каждой его работе присутствует маленький сюжет, наполненный аллюзиями. Эмоции, которые мы переживали, тайные желания, которых мы стыдимся, сцены старых кинофильмов — и не всегда приличного содержания. Тони Келли представляет эти образы достаточно откровенно, чтобы зритель вздрогнул от своих мыслей и желаний, и одновременно оставался в рамках приличия. Он подводит нас к этой черте и замирает на полушаге. Зрители продолжают по инерции двигаться и попадают в свой же мир запретных желаний, оглядываются, изумленные, — неужели нас сюда завел фотограф? А тот стоит, улыбаясь, и озорно им подмигивает — он эту черту не переступил. И в этом заключается мастерство Тони Келли.

Родился он в 1975 году в Дублине, Ирландия. Карьеру фотографа начинал в одном из издательств, с работы в ирландских и британских газетах. Восемь лет освещал события в горячих точках - Руанде, Афганистане. После этого внезапно переключился на мир моды. Одна из главных составляющих решения - активная антивоенная позиция.

Тони Келли. Голливудские Холмы.
Тони Келли. Дозорные
Тони Келли. Голливуд зовет.
Тони Келли. История любви 1.
Тони Келли. Летнее садоводство.

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