Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"

"Роясь в букинистическом магазине в Принстоне, штат Нью-Джерси, я обнаружила том стихов -хайку и танка, переведенный на английский язык в 1977 году. Стихи были написаны японскими поэтессами с 7-го по 20-й века и представляли все основные стили своего времени – от классических до современных школ. Меня сразу к ним потянуло. Пока я читала эти аллюзионные и богатые образами произведения, я поняла, что хочу сделать их фотографические эквиваленты, – рассказывает фотограф Брижит Карнохан.

Так появилась фотосерия "Плавучий мир", в которой Карнохан показала женственность, мир чувственности, хризантем и цветущей вишни.

"Плавучий мир" касается понятий мира мимолетного, непостоянного, с быстротечной красотой, отделенного от тягот мирского, будничного. Для этих поэтесс – их имена каллиграфически выведены на каждом изображении – мир сосредоточен на любви, тоске по чувствам и возлюбленному, грусти по утраченной любви, на размышлениях о ее загадочности. Основной метафорой служат красота природного мира, его цветы, пейзажи, луна и смена времен года".

Брижит Карнохан фотографирует с десятилетнего возраста. В ее творчестве прослеживается четкая цель – создавать красоту. "Мода приходит и уходит, а красота остается", – говорит Карнохан.

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