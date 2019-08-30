Это карма: мужчина поплатился за ограбление магазина

Оказалось, мужчина забыл ключи зажигания на заднем сиденье Фото: iz.ru

В американском городе Кенневик штата Вашингтон у Вильяма Келли похитили автомобиль. В это же время мужчина сам грабил магазин неподалеку.

В понедельник, 26 августа, Вильям позвонил в полицию. Заявил, что исчез красный пикап, пишет Новое время.

Оказалось, мужчина забыл ключи зажигания на заднем сиденье. Это заметил прохожий. Он воспользовался ошибкой хозяина: угнал автомобиль.

Полицейские изучили видео с камер наблюдения и поняли, что перед ними - не только жертва ограбления. Когда похищали его автомобиль, Уильям участвовал в ограблении магазина. Именно поэтому он и забыл ключи в машине.

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Келли арестовали. Пикап и похитителя найти пока не удалось.

Об угоне автомобиля марки Audi правоохранителям сообщил владелец. Машина похожа на катафалк. Патрульная полиция Тетиевского отдела за считанные минуты нашли авто, похожее на украденное. Его заметили у местного магазина.