Детеныши тираннозавров были величиной с взрослую собаку

Рисунок детеныш тиранозавра / Юлиус Чотони

Группа палеонтологов обнаружила, что детеныши тираннозавров были размером с собаку бордер-колли, когда делали свои первые шаги.

Исследователи из Эдинбургского университета исследовали окаменелые останки крохотной челюстной кости и когтя тиранозавра, найденные в Канаде и США. Об этом пишет ВВС.

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На 3D-сканировании выяснилось, что останки принадлежат маленькому тираннозавру. Это первые известные окаменелости эмбрионов тираннозавров. Существа, которые жили более 70 млн лет назад, на момент вылупления были длиной 91 см. В то же время могли вырасти до 12,2 м в длину и весом около 8 тонн.

Команда также подсчитала, что яйца тираннозавров были около 43 см в длину. Физические черты зародышей присутствовали до того, как животные выкупались из яйца.

Исследователи заявили, что детеныши тираннозавров были величиной с собаку бордер-колли, что отлично от изображений в таких фильмах, как "Парк Юрского периода".

"Эти кости - первое окно в раннее жизни тираннозавров. Они рассказывают о размерах и внешнем виде маленьких тираннозавров. Теперь знаем, что они были бы самыми большими детенышами, которые когда-либо вылупились из яиц, и были бы похожи на своих родителей", - говорит доктор Грег Фанстон.

Между тем, в испанском автономном регионе Арагон нашли 30 окаменелых яиц динозавров.