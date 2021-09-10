День ангела 11 сентября отмечают тезки самого уважаемого христианского пророка

В субботу 11 сентября День ангела отмечают мужчины по имени Иван.
Gazeta.ua предлагает узнать историю происхождения имени и выбрать варианты поздравлений для своих знакомых.
Мужское имя Иван происходит от древнееврейского Йоханен, что означает "Яхве милостив", "Бог милостив", то есть "Божья милость". Имя имеет жиносу форму - Иванка, Иванна.
Церковная христианская форма имени - Иоанн. Именно так звали самого почитаемого христианского пророка - Иоанна Предтечу, что родился на полгода раньше Иисуса и крестил его в реке Иордане. Сегодня отмечают день памяти пророка.
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Поздравления для Ивана
Праздник твой, Иван, настал,
И я искренне желаю,
Чтоб от счастья ты сиял,
Шёл вперёд, не унывая!
Пусть тебя судьбы зигзаг
Приведёт к мечте, петляя,
И всё в жизни будет так,
Как ты сам того желаешь!
В субботу 11 сентября православные верующие восточного обряда отмечают день памяти Иоанна Крестителя, предшественника Спасителя - величайшего из пророков. Именно он завершает историю Ветхого и открывает эпоху Нового Завета.
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