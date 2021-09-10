День ангела 11 сентября отмечают тезки самого уважаемого христианского пророка

В субботу 11 сентября День ангела отмечают мужчины по имени Иван.

Gazeta.ua предлагает узнать историю происхождения имени и выбрать варианты поздравлений для своих знакомых.

Автор: bonnycards.ru Поздравления для Ивана с днем ангела

Мужское имя Иван происходит от древнееврейского Йоханен, что означает "Яхве милостив", "Бог милостив", то есть "Божья милость". Имя имеет жиносу форму - Иванка, Иванна.

Церковная христианская форма имени - Иоанн. Именно так звали самого почитаемого христианского пророка - Иоанна Предтечу, что родился на полгода раньше Иисуса и крестил его в реке Иордане. Сегодня отмечают день памяти пророка.

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Поздравления для Ивана

Праздник твой, Иван, настал,

И я искренне желаю,

Чтоб от счастья ты сиял,

Шёл вперёд, не унывая!

Пусть тебя судьбы зигзаг

Приведёт к мечте, петляя,

И всё в жизни будет так,

Как ты сам того желаешь!

В субботу 11 сентября православные верующие восточного обряда отмечают день памяти Иоанна Крестителя, предшественника Спасителя - величайшего из пророков. Именно он завершает историю Ветхого и открывает эпоху Нового Завета.