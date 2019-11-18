 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1611
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1098
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10809
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 990
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1080
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5661
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1908
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
16
3
14
19
7
Четырехлапая швабра: пес с необычной шерстью стал звездой сети
Четырехлапая швабра: пес с необычной шерстью стал звездой сети
Неизвестный выгуливал леопарда посреди города
Неизвестный выгуливал леопарда посреди города
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Рептилии тоже бывают милыми: показали забавные фотодоказательства
Рептилии тоже бывают милыми: показали забавные фотодоказательства
Умеют наслаждаться жизнью: Розалин Рэймонд фотографирует только лисиц
Умеют наслаждаться жизнью: Розалин Рэймонд фотографирует только лисиц
Видео
Все видео
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Пес играл зажигалкой и устроил пожар на миллион
Пес играл зажигалкой и устроил пожар на миллион
Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета
Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Пушистый вор удивляет находчивостью
Пушистый вор удивляет находчивостью
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1053
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4041
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 261
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
понедельник, 18 ноября 2019 23:28

Четырехлапая швабра: пес с необычной шерстью стал звездой сети
16

  Комментировать

Ханга является представителем редкой породы овчарок.
Фото: boredpanda.com
Ханга является представителем редкой породы овчарок.
Ханга является представителем редкой породы овчарок.
Ханга является представителем редкой породы овчарок.
Ханга является представителем редкой породы овчарок.

Пес по кличке Ханга прославился на весь мир благодаря видео, на котором купается в озере. Привлек внимание четырехлапый своей оригинальной шевелюрой в виде дредов: в воде она оказалась непотопляемой — распласталась на поверхности и тем самым превратила Хангу в плавучее "нечто".

В сети видеозапись с Хангой набрала почти 20 млн просмотров, пишет Bored Panda.

Ханга является представителем редкой породы овчарок под названием "комондор". В народе их называют собаками-швабрами. Все из-за необычной шерсти, которая по достижении годовалого возраста начинает закручиваться в шнуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотограф "поймал" редкого троерогого оленя

Живет Ханга вместе со своей хозяйкой Гинтаре Бертаускене в Литве. Женщина мечтала завести овчарку-комондора большую часть своей жизни. Загорелась таким желанием после того, как в детстве получила открытку с изображением собаки этой породы.

Как рассказала Гинтаре, внимание Ханга привлекает и во время прогулок по городу. Прохожие часто просят сфотографироваться с необычным псом, что создает некоторые неудобства.

"Иногда мы выходим на улицу по вечерам, только чтобы избежать лишнего внимания. Ханга имеет хорошо развитые охранные навыки, поэтому с подозрением относится к чужакам. Если их слишком много вокруг, начинает нервничать", — рассказывает Гинтаре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Adorable Komondor in Nemunas River (part II) #shaggydog #komondor #dog #mopdog #rasta #carpet #adorabledog

Публикация от Komondor HANGA Kaunas (@komondorhanga)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Komondor HANGA Kaunas (@komondorhanga)

Комондор — венгерская порода овчарок. По размерам похожа на сенбернара и английского мастифа. Однако весит меньше — в среднем 50-60 кг. Внушительными габаритами обязана объемной шерсти. Комондоры являются сторожевыми собаками. Имеют хорошо развитый пастуший инстинкт. Отличаются послушанием, легко поддаются дрессировке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Четырехлапая швабра: пес с необычной шерстью стал звездой сети». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 127837
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 31338
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 20223
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 16245
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 12204
Животные
Изобрели формулу перевода собачьего возраста в человеческий
Изобрели формулу перевода собачьего возраста в человеческий Просмотров: 1854
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Показали необычное видео закарпатских саламандр
 Просмотров: 612
Корову продали за $ 106 тыс.
Корову продали за $ 106 тыс. Просмотров: 6390
Неизвестный выгуливал леопарда посреди города
Неизвестный выгуливал леопарда посреди города
3
 Просмотров: 1701
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
14
 Просмотров: 18036
Больше всего комментируют
8
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
5
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
2
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
2
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Голосов: 1029
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua