Четырехлапая швабра: пес с необычной шерстью стал звездой сети

Фото: boredpanda.com

Пес по кличке Ханга прославился на весь мир благодаря видео, на котором купается в озере. Привлек внимание четырехлапый своей оригинальной шевелюрой в виде дредов: в воде она оказалась непотопляемой — распласталась на поверхности и тем самым превратила Хангу в плавучее "нечто".

В сети видеозапись с Хангой набрала почти 20 млн просмотров, пишет Bored Panda.

Ханга является представителем редкой породы овчарок под названием "комондор". В народе их называют собаками-швабрами. Все из-за необычной шерсти, которая по достижении годовалого возраста начинает закручиваться в шнуры.

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Живет Ханга вместе со своей хозяйкой Гинтаре Бертаускене в Литве. Женщина мечтала завести овчарку-комондора большую часть своей жизни. Загорелась таким желанием после того, как в детстве получила открытку с изображением собаки этой породы.

Как рассказала Гинтаре, внимание Ханга привлекает и во время прогулок по городу. Прохожие часто просят сфотографироваться с необычным псом, что создает некоторые неудобства.

"Иногда мы выходим на улицу по вечерам, только чтобы избежать лишнего внимания. Ханга имеет хорошо развитые охранные навыки, поэтому с подозрением относится к чужакам. Если их слишком много вокруг, начинает нервничать", — рассказывает Гинтаре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Komondor HANGA Kaunas (@komondorhanga) 2 Июл 2019 в 12:03 PDT

Комондор — венгерская порода овчарок. По размерам похожа на сенбернара и английского мастифа. Однако весит меньше — в среднем 50-60 кг. Внушительными габаритами обязана объемной шерсти. Комондоры являются сторожевыми собаками. Имеют хорошо развитый пастуший инстинкт. Отличаются послушанием, легко поддаются дрессировке.