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четверг, 16 мая 2019 12:52

Британка пародирует откровенные фото моделей
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Лаура Белбин не стесняется демонстрировать свои лишние килограммы, которые набрала после рождения двух детей
Фото: Instagram
Лаура Белбин не стесняется демонстрировать свои лишние килограммы, которые набрала после рождения двух детей
Лаура Белбин не стесняется демонстрировать свои лишние килограммы, которые набрала после рождения двух детей
Лаура Белбин не стесняется демонстрировать свои лишние килограммы, которые набрала после рождения двух детей
Лаура Белбин не стесняется демонстрировать свои лишние килограммы, которые набрала после рождения двух детей

Британка 35-летняя Лаура Белбин стала популярной в сети после того, как опубликовала свои откровенные пародии. На фото женщина изобразила модель Валентину Фраграду в черном латексном бикини.

"Когда вы хотите сосредоточиться на загаре, но имели двух детей, разменяли четвертый десяток и ваши грудь похожа на уши спаниеля", - подписала смешное фото Лаура.

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В апреле итальянская манекенщица получила более 92 тыс. Предпочтений за фото в бикини, верх которого завязывается на груди узел. Белбин решила показать, как необычный тренд будет выглядеть в обычной жизни. На фотографии британка не стесняется демонстрировать свои лишние килограммы, которые набрала после рождения двух детей.

Также британка делает пародийные видео на моделей и блогерок.

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Допис, поширений Knee Deep In Life (@knee_deep_in_life)

Американская модель, "ангел" Victoria's Secret, Кендал Дженнер снялась в откровенной рекламной кампании Calvin Klein.

The Sun
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16
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