Британка пародирует откровенные фото моделей

Фото: Instagram

Британка 35-летняя Лаура Белбин стала популярной в сети после того, как опубликовала свои откровенные пародии. На фото женщина изобразила модель Валентину Фраграду в черном латексном бикини.

"Когда вы хотите сосредоточиться на загаре, но имели двух детей, разменяли четвертый десяток и ваши грудь похожа на уши спаниеля", - подписала смешное фото Лаура.

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В апреле итальянская манекенщица получила более 92 тыс. Предпочтений за фото в бикини, верх которого завязывается на груди узел. Белбин решила показать, как необычный тренд будет выглядеть в обычной жизни. На фотографии британка не стесняется демонстрировать свои лишние килограммы, которые набрала после рождения двух детей.

Также британка делает пародийные видео на моделей и блогерок.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Knee Deep In Life (@knee_deep_in_life) 8 Тра 2019 р. о 1:49 PDT

Американская модель, "ангел" Victoria's Secret, Кендал Дженнер снялась в откровенной рекламной кампании Calvin Klein.