Британка пародирует откровенные фото моделей

Британка 35-летняя Лаура Белбин стала популярной в сети после того, как опубликовала свои откровенные пародии. На фото женщина изобразила модель Валентину Фраграду в черном латексном бикини.
"Когда вы хотите сосредоточиться на загаре, но имели двух детей, разменяли четвертый десяток и ваши грудь похожа на уши спаниеля", - подписала смешное фото Лаура.
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В апреле итальянская манекенщица получила более 92 тыс. Предпочтений за фото в бикини, верх которого завязывается на груди узел. Белбин решила показать, как необычный тренд будет выглядеть в обычной жизни. На фотографии британка не стесняется демонстрировать свои лишние килограммы, которые набрала после рождения двух детей.
Также британка делает пародийные видео на моделей и блогерок.
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