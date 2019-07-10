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четверг, 11 июля 2019 01:35

Бессонница и головокружение - почему нельзя спать с домашними животными

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У многих людей дома живет кошка или собака, или даже несколько пушистых любимцев. Не смотря на то, что им обычно покупают лежанки, часто животные спят не на своих местах, а в кровати вместе с хозяевами. То, что это неправильно и может быть вредным для здоровья, людям известно. Но только ли проблема в инфекциях, которые способны переносить животные?

Последствия в виде головокружений

 

Еще более полувека назад немецкий психиатр Ганс Бергер, изучая электрическую активность головного мозга человека выявил, что его слабые колебания происходят даже в состоянии сна. Американские же исследователи определили, что во время глубокого сна у человека выявлены дельта-волны, а пока он только закрыл глаза и засыпает, у него были зарегистрированы альфа-ритмы, которые были выявлены только у людей. Даже у человекообразных обезьян их не бывает. В момент самого начала сна в участках головного мозга человека происходит своего рода "сканирование" не только мысленных образов, но и любой другой электрической активности. Не случайно некоторые люди, засыпая, слышат тихий гул, раздающийся из электрических розеток, или от микроволновых печей.

На самом деле электрические колебания в этот момент воспринимают все. Засыпая, люди "слышат" резонанс электромагнитной частоты Земли. Совсем недавно он еще совпадал с альфа-ритмом человеческого мозга. Но с началом XXI века резонанс нашей планеты увеличился и именно это является причиной большинства утренних краткосрочных головокружений практически у всех землян.

Именно поэтому, в момент излучения альфа-ритмов, человек воспринимает и электрические импульсы мозга животного, находящегося рядом. Они однозначно не совпадают по своей частоте и это тоже вносит дисбаланс в психосоматическую систему организма человека, что и проявляется утренними головокружениями.

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Бессонница

 

Американские биофизики установили, что как только человек покидает фазу медленного засыпания, он переходит в стадию глубокого сна. Именно в этот момент тело человека полностью отдыхает, в то время как его мозг излучает дельта-волны.

Изучая причины возникновения бессонницы, ученые пришли к выводу, что у людей, страдающих от этой проблемы, электрическая активность головного мозга всю ночь находится в стадии излучения альфа-ритмов. То есть человек несколько часов подряд живет в состоянии полусна и не может полноценно отдохнуть именно из-за отсутствия переключения электрической активности своего головного мозга.

Одна из причин в том, что, например, кошек привлекают зоны искажения электромагнитных полей. Именно поэтому они часто ложатся спать возле головы своего хозяина, а иногда полностью покрывая лоб или затылок человека своим телом. Впитывая в себя электрические импульсы головного мозга хозяина, животное не позволяет им рассеиваться и своим собственным биоритмом мешает переключению их волн на другую частоту.

Чтобы подтвердить или опровергнуть свои предположения, нейрофизиологи провели тестирование обратившихся к ним за помощью людей. 87% страдающих бессонницей мужчин и женщин, в возрасте от 35 до 65 лет, оказались владельцами кошек.

Исследования американского Центра расстройств сна показали, что приблизительно у половины их пациентов были собака или кошка. 53 % владельцев признались, что их домашние животные не дают им спокойно спать. Собаки храпят и тяжело дышат, цокают когтями по паркету или просто прогуливаются среди ночи из одной комнаты в другую. Кошки любят спать на ногах или животе хозяев, что мешает полноценно высыпаться. Тем людям, у кого есть проблемы со сном, специалисты рекомендуют пересмотреть свое отношение к месту любимца в доме.

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