Берегите нервы: астрологический прогноз на 5-10 января

Не стоит вступать в конфронтацию в ближайшие 5 дней

Думать о себе и беречь нервы советует астролог Рената Раевская. Она дала прогноз на пять дней - с 5 по 10 января.

"Первая половина периода соматическая. Я рекомендую думать о себе, беречь нервы и не вступать в конфронтации. Иначе - можно взрастить все болячки на себе. Болезнь желудка (там селятся обиды), или горла - когда вы получаете обиды от близких. Но, это только 5% айсберга.

Период желчный. Может хотеться злиться и злить других. Не усердствуйте. Сейчас Лилит (наша темная сторона) сталкивает всех лбами через наши слабые стороны.

Венера с Марсом создаёт коктейль романтики, эротизма и секса. Идите на свидания, создавайте совместные уютные вечера. Если хотите покорить мужчину или женщину мечты - готовьте сюрприз. Взбалтываем, но не размешиваем.

С выходных Марс (планета энергии) одарит идеями, амбициями, желанием побеждать. Кстати, с выходных уже можно строить победоносные планы.

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И, самое важное - первая половина января продуктивнее второй, так как скоро Меркурий разворачивается в ретро движение", - предупреждает Рената Раевская.

Следующий 2021 кардинально отличается от 2020. Это касается общего фона, тенденций, финансов, политической арены. Мы пересекаем порог неизвестности и невозможности повлиять на ситуацию, - говорит астролог Рената Раевская. 19 декабря, практически в начале дня, Сатурн перешел в знак Водолея. Итак, мы сделали шаг в эру Водолея. Водолей отвечает за электроэнергетику, высокие технологии, авиа-космическую отрасль, компьютерные технологии и самое интересное - высокоточное приборостроение. Мы сможем положиться на роботов, а хозяйки забудут о рутину.