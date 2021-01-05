Астрологический прогноз на январь для всех знаков зодиака

Январь для многих знаков зодиака станет благоприятным месяцем

Астролог Рената Раевская дала прогноз для всех знаков зодиака на январь.

У Овнов в январе появится возможность начать что-то новое: вы почувствуете прилив энергии, желание идти вперед и побеждать. С середины месяца ваши дела резко пойдут вверх, так как возможно откроются перед вами в новом свете. Вы найдете новые лазейки для решения ваших задач.

Первая половина января для Тельцов будет спокойная. Напряжение, которое могло быть в последний месяц прошлого года - навсегда останется в прошлом. А вот Марс, который идет по вашему знаку всячески будет толкать к победам. Он раскрывает новые горизонты и возможности.

Январь принесет Близнецам новые возможности для освобождения от долговых обязательств, от затянувшихся финансовых трудностей. Конечно, в один месяц Уран в вашем 12 доме не обещает решить все проблемы. Но, он точно подарит хорошие возможности для заработка, предложения, благодаря которым можно выровнять свое положение.

В январе (во второй половине) Ракам могут предложить смену работы, или обучение чему-то новому, возможно повышение квалификации вашего труда. Что бы это ни было, вам необходимо безоговорочно идти за этой возможностью. Вместе с новой энергией, Меркурий проходя по вашему 10 дому карьеры, заложит блистательные возможности.

В январе у Львов получится создать личное успешное дело: либо вы начнете работать на себя и попрощаетесь с наёмом, либо ваш текущий бизнес подвергнется переменам. Еще, вас ожидает смена личного статуса. Если вы стоите перед выбором нужно ли сейчас менять личную жизнь кардинально, то без колебаний час настал.

Девы могут познакомиться с важным необычным человеком. Это знакомство может повернуть ваше сознание, жизнь и работу: скорее это будет возможность для продвижения вперед. Несмотря на сложную ситуацию, вы можете куда-то поехать или полететь и изменить жизненные обстоятельства.

Финансовое положение Весов начнет кардинально меняться с середины года. К вам посыплется множество разных предложений от знакомых и друзей. Вам остается только выбирать направление по душе. Если вы трудитесь над каким-то проектом и выжидаете лучший час для подачи или презентации - в конце месяца Меркурий поможет занять передовые позиции.

Скорпионы весь январь будут сфокусированы на своих отношениях. Если вы одиноки, есть вероятность сразу встретить своего человека и погрузиться в страсть и драму. Если вы в браке и переживаете затянувшиеся проблемы в отношениях, то до 5 марта у вас может быть активное сражение за себя, а потом бракоразводный процесс.

Стрельцы в этот праздничный месяц могут быть загружены еще больше, чем обычно. Спрос на ваше внимание как в кругу семьи, так и на работе растет. вместе с этим вы можете получить повышение на работе или проекты, о которых вы давно мечтали.

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Много планет в этом месяце входят в 5 дом Козерога. Это дом любви, радости, сюрпризов и возможностей. Сейчас вы будете просто отдыхать, мягко и степенно решать свои вопросы и наслаждаться жизнью.

Энергия Водолеев будет направлена на важную сделку или договоренность. Это может быть как промежуточная точка на пути к цели, так и основная. В любом случае, задуманное свершится. пусть это покупка или продажа, подписание контракта или брак. Важно - вы закладываете прочный фундамент.

На протяжении некоторого времени Рыбам приходилось решать финансовые проблемы, но с 7-10 января все обстоятельства должны стать легче. У вас в январе активизируется 3 дом, а это значит, что вы подводите черту, занимаетесь самопознанием. Вы будете приводить в порядок свое психологическое состояние.

2021 кардинально отличается от 2020. Это касается общего фона, тенденций, финансов, политической арены. Мы пересекаем порог неизвестности и невозможности повлиять на ситуацию, - говорит астролог Рената Раевская. 19 декабря, практически в начале дня, Сатурн перешел в знак Водолея. Итак, мы сделали шаг в эру Водолея. Водолей отвечает за электроэнергетику, высокие технологии, авиа-космическую отрасль, компьютерные технологии и самое интересное - высокоточное приборостроение. Мы сможем положиться на роботов, а хозяйки забудут о рутине.