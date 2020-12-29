Астролог назвала тех, кто обогатится в 2021 году

Астролог Рената Раевская рассказала о датах рождения тех людей, которые смогут хорошо заработать в 2021 году. Именно они наиболее благоприятно почувствуют влияние соединения Юпитера и Сатурна, которое произошло 21 декабря 2020 года.

Соединение Юпитера, что символизирует деньги, и Сатурна - большие деньги - это важное событие не только мировой экономики. Карман каждого жителя нашей планеты почувствует этот союз. Как известно, мы вступили в эру Водолея. Когда происходит ингрессия этих 2 планет в один знак, жизнь начинает кардинально меняться. Каждый это почувствует на себе. Мне удалось собрать даты тех, кто особенно ощутит на себе это соединение.

Итак, те, кто сможет хорошо заработать, влившись в финансовые потоки следующего года, представлены в карусели. Если вы нашли свою дату - вам повезло. Если нет - это повод задуматься, почему.

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Кстати, если есть дата рождения вашего партнера по бизнесу, то создайте с ним как можно больше проектов. Если есть начальство - после Нового года незамедлительно бегите просить повышение и прибавку к зарплате.Вам что угодно удасться добиться", - говорит астролог.

Даты рождения ищите в фото.

Ночью 21 декабря впервые за 400 лет 5-тая и 6-тая планеты Солнечной системы - Юпитер и Сатурн - сошлись очень близко. Сближение длилось 5 дней.