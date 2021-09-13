Аллигатор проглотил артефакты, которым 4 и 6 тысяч лет

Артефакты в желудке аллигатора обнаружили случайно. Фото: Unsplash

В США аллигатор проглотил предметы старины, созданные шесть и четыре тысячи лет назад. Это наконечник стрелы и грузило.

Их обнаружили во время обработки пресмыкающегося, которого поймали, пишет Fox News.

Вероятно, что аллигатор съел их, чтобы улучшить пищеварение.

Возраст наконечника составляет от пяти до шести тысяч лет. А вот возраст грузила - около четырех тысяч лет, уверены геологи.

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Дикий бирманский питон съел целого теленка и лопнул. "Питон проголодался и увидел теленка. Задушил его и проглотил. После того, как тело внутри разбухло и сильно растянуло живот, змею разорвало. Это была страшная сцена", - сказал местный житель.