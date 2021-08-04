5 августа день ангела отмечают женщины, имеющие имя как у бабушки Христа

День ангела 5 августа отмечают Андрей, Анна, Аполлоний, Виталий, Иван, Михаил, Трофим и Федор.

Gazeta.ua предлагает узнать происхождение и значение имен, а также выбрать оригинальное поздравление с днем ​​тезоименства.

Женское имя Анна происходит от древнееврейского Ханна, дословно означает "благосклонность" "храбрость", "сила". Самый известный носитель этого имени - святая Анна, мать Девы Марии и бабушка Иисуса Христа.

Автор: bipbap.ru Поздравления для Анны в день ангела

Поздравления для Анны

Не зря тебя Анной решили назвать,

Ведь в имени этом любовь, благодать.

В тебе есть заботливость и доброта,

Для близких ты, Анечка, просто мечта.

Пусть яркая внешность удачу несет,

Твой славный характер к успеху ведет,

Пусть каждый денек украшает задор,

Улыбки друзей и для счастья простор!

Мужское имя Андрей происходит из греческого языка от корня andros, что означает "человек". Также это имя связывают с греческим словом andrуia, что означает "смелый", "важный". То есть, значение имени - "смельчак", но его иногда ошибочно трактуют как "мужественный". Хотя этому эпитету отвечает другое имя греческого происхождения - Арсен, именины которого отмечали 25 июля.

Поздравления для Андрея

Тебя, Андрей, я поздравляю!

Хочу удачи пожелать,

Желаю быть тебе не скраю,

А в центре место занимать.

Твой голос чтобы был услышан,

Заметны были чтоб шаги,

Чтобы друзья тебя любили,

И уважали чтоб враги.

Чтоб не менял своих ты взглядов,

Настойчивым, упорным был

И главную вершину в жизни

Чтоб ты, Андрюха, покорил.

Мужское имя Аполлоний является формой женского имени, имеет древнегреческое происхождение. В свою очередь, Аполлония дословно означает "посвящена Аполлону" (Аполлон - один из олимпийских богов, покровитель музыки, предсказания и лечения. - Gazeta.ua).

Поздравление для Аполлония

Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!

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Мужское имя Виталий имеет древнеримское происхождение, переводится как "жизненный", "жизнеспособный", "тот, что дает жизнь". Женская форма имени - Виталина.

Поздравление для Виталия

Девиз Виталия по жизни -

Всем людям оптимизм дарить,

Он заряжает всех удачей,

С ним есть о чем поговорить.

Желаем мы ему за годы

Энергию не растерять,

Быть верным, преданным и честным,

И свой девиз не забывать!

Мужское имя Иван происходит от древнееврейского Йоханен, что означает "Яхве милостив", "Бог милостив", то есть "Божья милость". Женская форма имени - Иванна, Иванка.

Автор: pinterest.ru Поздравление с днем ангела

Поздравление для Ивана

Иван, принимай поздравления,

Пожелать хочу в жизни везения,

Побед, процветания, успеха,

Побольше, весёлого смеха.

Всегда будь, душой коллектива,

Любовь, пускай будет красива,

Друзья, будут пусть всегда рядом,

И чтоб ты имел всё, что надо!

Мужское имя Михаил происходит от древнееврейского имени Микаэль и означает "равный Богу", "подобный Богу".

Поздравления для Михаила

Михаил, Мишаня, Мишка,

Поздравляю я тебя!

Радости тебе, здоровья,

Фарта, счастья и бабла!

А еще тебе терпенья,

Ярких красок, легких дней,

Чтобы было настроенье,

С ним жизнь будет веселей!

Автор: krainau.com Поздравление с днем ангела

Мужское имя Трофим происходит от древнегреческого Трофимос, что буквально означает "питания", "еда".

Поздравление для Трофима

Трофим, хочу удачи пожелать

Тебе, мог друг, на именины,

Уныния совсем не знать.

Достойным звания мужчины,

Ты в этой жизни проживи,

Всегда стремись к победам новым,

Пусть сбудутся мечты твои,

Живется пусть тебе кайфово!

Мужское имя Федор происходит от греческого имени Теодорос, состоящего из двух корней, где теос означает "бог", а дорос - "дар". Поэтому, буквально это имя переводится как "Божий дар", "подаренный Богом". Церковная форма имени - Феодор. Имя имеет женские формы - Феодора, Федора, Теодора.

Поздравления для Федора

Федор значит "божий дар".

И в руках его - пожар:

Ловко спорятся дела.

Все он может, без труда.

А хозяйственный какой!

Нужен, срочно, всем такой.

Пусть успех во всем прибудет

И достаток не забудет.

5 августа христиане восточного обряда вспоминают в молитвах Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников; священномученика Аполлинария, епископа Равенского; мученика Аполлония Сардинского, преподобную Анну Левкадийскую, священномученика Виталиана, румынского иеромонаха Иоанна (Якоба), преподобного Иова Ущельського. Молитвенно почитают память воина Федора (Ушакова) - командующего Черноморским флотом Российской империи XVIII века, канонизированного в 2001 году; новомученика иерея Михаила (Троицкого), расстрелянного НКВД в 1938 году; новомученика иерея Андрея (Аргунова), скончавшегося в Байкало-Амурском трудовом лагере в 1938 году.