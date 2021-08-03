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среда, 04 августа 2021 03:00

4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
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4 августа день тезоименства празднуют Мария, Михаил, Киприан, Кирилл, Корней, Алексей, а также Фока.
Фото: unsplash.com
Поздравления для Марии
Поздравления для Марии
Красивые поздравления с днем ангела
Красивые поздравления с днем ангела

В среду, 4 августа именины празднуют Киприан, Кирилл, Корней, Мария, Михаил, Алексей, а также Фока.

Gazeta.ua рассказывает о происхождении и значении имен, а также предлагает варианты поздравлений с днем ​​аннгела.

Женское имя Мария происходит от еврейского имени Мириам, что имело значение "горка, печальная". Это библейские имя, его имеет Богородица - Дева Мария, мать Иисуса Христа. Распространено в христианских странах Европы, Африки и Америки. Безусловно, это самое почитаемое христианами женское имя.

Интересно, что в Европе с XIV века имя Мария использовалось как компонент мужского имени - как правило, является второй его частью. Сейчас в Германии действует закон, согласно которому Мария - единственное женское имя, которое можно использовать в составе мужского.

Автор: bonnycards.ru
  Поздравления для Марии
Поздравления для Марии

Мужское имя Куприян происходит от греческого Киприан, что буквально означает "житель Кипра". В арабском языке есть слово с похожим звучанием, что означает "спелый плод".

Мужское имя Кирилл древнегреческое происхождение, означает "господин", "владыка", "властитель", а похожее по звучанию слово персидского языка означает "солнце".

Мужское имя Корней происходит от древнегреческого Корнелий, что дословно означает "из рода Корнелиев". По одной из версий, происходит от латинского слова cornu - "рог, бивень".

Мужское имя Михаил происходит от еврейского Микаэль и буквально означает "кто как Бог", или "подобный Богу", "богоподобный".

Мужское имя Алексей происходит из древнегреческого языка и дословно означает "защитник".

Мужское имя Фока происходит из греческого языка и дословно означает "тюлень".

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Поздравление для именинников

День сегодня словно создан
Для подарков и цветов.
Поздравлять тебя, Мария,
Целый мир уже готов.
Я тебе сейчас желаю,
Чтоб исполнились мечты,
Чтоб с удачей и успехом
Шла всегда по жизни ты.
Пусть любовь подарит ласку,
Веру, нежность и тепло.
Чтоб жила ты, словно в сказке,
Чтобы в мир несла добро.

***

Примите в именины поздравления
От сердца и от всей души.
Желаем счастья, смеха и веселья,
Чтоб были вы собою хороши!

Пусть жизнь приносит радостные вести,
Не будет в ней печали и забот.
Родные будут вечно с вами вместе,
Не будет слез, обид, потерь, невзгод!

Живите в мире и в ладу с собою,
Пусть вам сопутствует удача и успех,
А счастье льется чистою рекой.
И пусть звучит ваш добрый, звонкий смех!

Автор: pinterest.ru
  Красивые поздравления с днем ангела
Красивые поздравления с днем ангела

***

В любой отрезок года
Пусть радуют тебя
Хорошая погода
И добрые друзья.

И небо голубое
Пусть будет окном.
И счастья неземного,
Любви тебе вагон.

Душевного покоя
И веры в чудеса,
Чтобы от бед хранили
Святые небеса.

***

Вас поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым,
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным,
Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится.
И пусть на алых парусах
Успех придет во всех делах!

***

Успехов в твоём творчестве
Желаю грандиозных,
Пусть сбудутся пророчества
О прибылях серьёзных!
Вовеки вдохновение
Тебя пусть не покинет,
И станут достижения
Лишь радовать отныне!

4 августа православная церковь византийского обряда молитвенно чтит святую равнапостольную Марию Магдалину, преподобного Корнилия Переяславского, святую мученицу Маркеллу Хиосскую, священномученика иерея Михаила (Накарякова), священномученика иерея Алексия (Ильинского), блаженного Киприана, святого патриарха Антиохийского Кирилла I.

Также в этот день вспоминают перенесение мощей мученика Фоки из Синопа в Константинополь.

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