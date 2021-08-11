Модный дизайн за бесценок: как украсить двор хламом

 
Ексклюзивы
1/5
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Просмотров: 576
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1161
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2655
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2331
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 558
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 630
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 414
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6561
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2646
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Фото
Все фото
8
12
13
11
13
Модный дизайн за бесценок: как украсить двор хламом
Модный дизайн за бесценок: как украсить двор хламом
Оригинальные вазоны создают роскошный декор двора
Оригинальные вазоны создают роскошный декор двора
Летний отдых: пять способов сделать уютный задний двор
Летний отдых: пять способов сделать уютный задний двор
Как не облажаться с дизайном: подсказки для проектирования сада
Как не облажаться с дизайном: подсказки для проектирования сада
Богемный задний двор может иметь каждый
Богемный задний двор может иметь каждый
Видео
Все видео
Создали садового работа на замену 50 млн работников
Создали садового работа на замену 50 млн работников
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 108
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 1854
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1368
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1161
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 495
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
10 августа 2021
Просмотров: 180
Зіпсоване Євро
Уболівав за Італію раз у житті, на Кубку світу 1994 року у США. Кістяк тієї команди становили гравці улюбленого "Мілана", який виграв національний ...
среда, 11 августа 2021 10:40

Модный дизайн за бесценок: как украсить двор хламом
8

  Комментировать

Как украсить сад старыми вещами
Фото: samotuzhky.com.ua
Как украсить сад старыми вещами
Как украсить сад старыми вещами
Как украсить сад старыми вещами
Как украсить сад старыми вещами

Старая швейная машинка, тележка или ботинки могут украсить сад и двор. Креативить можно со всем.

Оформление дачного участка является длительным, но увлекательным процессом. Так приятно осознавать, что благодаря приложенным усилиям хлам превратился в произведение искусства. Начинающие "декораторы" могут не ломать головы в поисках вдохновения. В галерее Gazeta.ua собрала готовые идеи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Декоративный мельница в саду: как украсить участок

Способов оформления существует множество и можно реализовать интересные замыслы. Велосипед или старые сапоги вместо горшков в ландшафтном дизайне может стать именно той деталью, которая дополнит общую стилистику. Также превратиться в выразительный элемент и стать своеобразной изюминкой дачи.

Кастрюли и сковородки могут стать клумбами. Для этого надо насыпать в посуду земли и посадить растения. Для дренажа надо сделать отверстия на дне, и раскрасить посуду.

Старый пень может стать хорошим элементом декора, стоит только превратить его в прекрасную клумбу, сказочный домик или расписное кресло. Чтобы посадить цветы, нужно выдолбить из пня сердцевину и разместить в это отверстие горшок с растением.

Дизайн садового участка создают так, чтобы служил много лет без дополнительной работы каждый день. Такой зеленый оазис защитит от посторонних глаз прохожих.

В галерее собрали эксклюзивные образцы сочетаний растений и способы оформления тропинок. Надо учитывать, чтобы цветы и кусты не были очень капризны в уходе.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Модный дизайн за бесценок: как украсить двор хламом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Редактора газеты расстреляли по дороге на работу

Украинские солдаты прибыли в Ирак

В небе столкнулись два пассажирских самолета

Самое читаемое
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 15984
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 6723
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 3852
Она &quot;вышла&quot; первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов
Она "вышла" первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов Просмотров: 3798
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3627
Сад-огород
Новый рекорд Украины: показали необычную ягоду
Новый рекорд Украины: показали необычную ягоду Просмотров: 72
Создали садового работа на замену 50 млн работников
Создали садового работа на замену 50 млн работников
 Просмотров: 252
Оригинальные вазоны создают роскошный декор двора
Оригинальные вазоны создают роскошный декор двора
12
 Просмотров: 549
Фитал - уникальный фунгицид от всех грибковых болезней!
Фитал - уникальный фунгицид от всех грибковых болезней! Просмотров: 72
Летний отдых: пять способов сделать уютный задний двор
Летний отдых: пять способов сделать уютный задний двор
13
 Просмотров: 2178
Больше всего комментируют
2
Президент Зеленский становится политической копией предшественника - СМИ
2
Украина готова к полномасштабному вторжению - главнокомандующий ВСУ
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
1
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Голосов: 143
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть