Модный дизайн за бесценок: как украсить двор хламом

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Старая швейная машинка, тележка или ботинки могут украсить сад и двор. Креативить можно со всем.

Оформление дачного участка является длительным, но увлекательным процессом. Так приятно осознавать, что благодаря приложенным усилиям хлам превратился в произведение искусства. Начинающие "декораторы" могут не ломать головы в поисках вдохновения. В галерее Gazeta.ua собрала готовые идеи.

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Способов оформления существует множество и можно реализовать интересные замыслы. Велосипед или старые сапоги вместо горшков в ландшафтном дизайне может стать именно той деталью, которая дополнит общую стилистику. Также превратиться в выразительный элемент и стать своеобразной изюминкой дачи.

Кастрюли и сковородки могут стать клумбами. Для этого надо насыпать в посуду земли и посадить растения. Для дренажа надо сделать отверстия на дне, и раскрасить посуду.

Старый пень может стать хорошим элементом декора, стоит только превратить его в прекрасную клумбу, сказочный домик или расписное кресло. Чтобы посадить цветы, нужно выдолбить из пня сердцевину и разместить в это отверстие горшок с растением.

Дизайн садового участка создают так, чтобы служил много лет без дополнительной работы каждый день. Такой зеленый оазис защитит от посторонних глаз прохожих. В галерее собрали эксклюзивные образцы сочетаний растений и способы оформления тропинок. Надо учитывать, чтобы цветы и кусты не были очень капризны в уходе.