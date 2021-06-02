Ландшафтные дизайнеры назвали правила создания японского сада

Фото: flowercity.in.ua

Идея японского сада сейчас очень популярна в ландшафтном дизайне. Она олицетворяет гармонию человека и природы. Такой сад кардинально отличается от сада Европы. Тот больше показывает победу человека над природным хаосом.

Восточный стиль сделает сад колоритным и наделит его яркой индивидуальностью. Он подарит ощущение необычного умиротворения и покоя. Логически завершенный японский уголок по размеру может превышать традиционного татами. Такая работа вполне по силам дачнику.

Существует два типа японского сада: равнинный и холмистый.

На равнинном вся композиция хорошо видно, ее легко охватить одним взглядом. Холмистый сад не просматривается из одной точки, но он открывает больший простор для фантазии. Главные "герои" здесь - холмы, они формируют ландшафт и подчеркивают глубину пейзажа.

Независимо от того, какой тип японского сада вы выбрали для себя, при его создании нужно учесть пять правил:

1. Создаваемый пейзаж должен быть асимметричным и символизировать естественную природу.

2. В таком пейзажи не должно быть случайных деталей, лишних предметов.

3. Красота растений и камней должна быть незаметной, невычурные, но при этом достаточно выразительной.

Например, камни могут быть самого обычного цвета, но при этом иметь четкой форме - шара, куба, параллелепипеда. Разместите их так, чтобы композиция приобрела необычный вид, что навевает поэтическое или философское настроение.

4. В японском саду отсутствует травяной газон. Фоном для камней и растений должно быть утрамбованная земля или белый песок.

5. Не перегружайте площадку различными растениями и архитектурными формами. Ваша цель - оставить много свободного пространства, а на нем грамотно расположить дорожки вдоль меняющихся пейзажей, напоминающих о бесконечности мира и бытия. Пейзаж должен одинаково хорошо просматриваться с любой точки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польза из старья: как украсить сад старым велосипедом

Особенности нашего климата диктуют правила игры выбора растений. Например, сакура капризная и теплолюбивая. Вместо нее можно посадить миндаль степной или сливу декоративного сорта. Обычная вишня войлочная в цвете тоже очень хорошая.

Выбирайте и зимостойкие сорта рододендронов.

Альтернативой нежном японском клена станет бузина черная с не менее красивыми очертаниями листьев и формой кроны.

Деревья бонсай дорого стоят. Лучше посадить сосну и ежегодно прищипывать ее молодые побеги. Так сформируется изящный изгиб ветвей.

Украшением и ярким акцентом во дворе станут цветники. Чаще всего их располагают рядом с беседками, у входной зоны дома или участка, словом - на самом видном месте. Для начала стоит подобрать форму цветника и распланировать схему посадки цветов.