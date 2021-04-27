Яркие деревья посреди Нью-Йорке: сад украсили по-весеннему

Фото: dezeen.com

Японская художница Яйой Кусама сделала выставку в нью-йоркском ботаническом саду. Она покрыла деревья своим фирменным горошком, чтобы получились уникальные инсталляции.

Об этом издание dezeen.

Эта выставка "Кусама: Космическая природа" продлится до 31 октября 2021 в ботаническом саду.

Мистецкиня использовала металлические скобы, чтобы плотно обмотать несколько деревьев красной полиэфирной тканью, покрытой белыми пятнами. Художница дала название творению - "Вознесение в горошек на деревьях".

Еще одна инсталляция художницы это - озеро, заполненное 1400 зеркальными стальными шариками в саду нарциссов. Инсталляция основана на произведении искусства Кусама, впервые выполненном в 1966 году. Ранее художница заполняла такими сферами заброшенное здание на полуострове Рокевей в Нью-Йорке.

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Среди колонн здания Библиотеки Мерца расположен скопления щупальцеобразные форм в горошек, напоминающие творения Кусамы 2015 под названием "Жизнь".

Кроме тыквы и горошка, Кусама славится своими интерактивными пространствами оптической иллюзии. Она использует зеркала и свет для создания увлекательных "безграничных" инсталляций.

Посетитель разбил скульптуру стоимостью $ 800 тыс. На художественной выставке в Вашингтоне. В крохотной комнате в музее Гиршгорн было поле с 60 освещаемыми тыквами. Он захотел сфотографироваться на их фоне, поскользнулся и разбил один.