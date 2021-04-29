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Роман Шахрай
Роман Шахрай
04 мая 2021
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"Завдяки" Чаушеску й Ахметову
Мірча Луческу – корінний "динамівець". 18-річним дебютував у складі бухарестського "Динамо" в чемпіонаті Румунії, а 1985‑го очолив цей клуб як ...
вторник, 04 мая 2021 17:00
Роман Шахрай
Роман Шахрай
Журналист

"Завдяки" Чаушеску й Ахметову

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Мірча Луческу – корінний "динамівець". 18-річним дебютував у складі бухарестського "Динамо" в чемпіонаті Румунії, а 1985‑го очолив цей клуб як головний тренер.

Працював там п'ять років. Суперуспіхів не досяг. Пояснював, що його "міліцейській" команді було нереально боротися проти "армійської" "Стяуа" – клубу, що перебував під опікою румунського диктатора Чаушеску.

Його повалили у грудні 1989‑го. І вже за пів року "Динамо" стало чемпіоном, обійшовши принципового суперника – володаря Кубка чемпіонів-1986 та фіналіста цього турніру-1989.

Рік тому Луческу прийняв "Динамо" київське. Гегемон українського футболу 1990‑х здав позиції у нульових і десятих. Причина – поява "Шахтаря", який патронував Рінат Ахметов, найбагатша людина країни.

Зараз йому не до футболу. З початком російсько-­української війни олігарх передав управління клубом своєму помічнику Сергію Палкіну. Кілька місяців тому помер Ігор Ахметов – рідний брат власника "Шахтаря". Втрата остаточно вбила мотивацію хрещеного батька донецького клубу змагатися зі своїм колишнім тренером за якісь там спортивні трофеї.

Луческу цим скористався і зробив "Динамо" чемпіоном. Як і 31 рік тому, коли закінчилася епоха Чаушеску.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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Дата
04
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