"Завдяки" Чаушеску й Ахметову

Мірча Луческу – корінний "динамівець". 18-річним дебютував у складі бухарестського "Динамо" в чемпіонаті Румунії, а 1985‑го очолив цей клуб як головний тренер.

Працював там п'ять років. Суперуспіхів не досяг. Пояснював, що його "міліцейській" команді було нереально боротися проти "армійської" "Стяуа" – клубу, що перебував під опікою румунського диктатора Чаушеску.

Його повалили у грудні 1989‑го. І вже за пів року "Динамо" стало чемпіоном, обійшовши принципового суперника – володаря Кубка чемпіонів-1986 та фіналіста цього турніру-1989.

Рік тому Луческу прийняв "Динамо" київське. Гегемон українського футболу 1990‑х здав позиції у нульових і десятих. Причина – поява "Шахтаря", який патронував Рінат Ахметов, найбагатша людина країни.

Зараз йому не до футболу. З початком російсько-­української війни олігарх передав управління клубом своєму помічнику Сергію Палкіну. Кілька місяців тому помер Ігор Ахметов – рідний брат власника "Шахтаря". Втрата остаточно вбила мотивацію хрещеного батька донецького клубу змагатися зі своїм колишнім тренером за якісь там спортивні трофеї.

Луческу цим скористався і зробив "Динамо" чемпіоном. Як і 31 рік тому, коли закінчилася епоха Чаушеску.