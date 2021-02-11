Українські гранди опиняться поза грою

Власник "Динамо" Ігор Суркіс досі пишається виходом до 1/2 фіналу Ліги чемпіо­нів-1999, а його колега з "Шахтаря" Рінат Ахметов мріє виграти турнір. Очевидно, найближчим часом такої можливості в нього не буде.

18 лютого обидва наші клуби стартують у плейоф Ліги Європи. Двома днями раніше поновиться Ліга чемпіонів. Там, крім грандів єврофутболу типу "Реала", "Барселони", "Ювентуса", "Баварії", будуть і клуби середньої руки – "Порту", "Лейпциг", "Севілья".

Але все йде до створення суперліги. На початку 1990-х тодішній власник "Мілана" Сільвіо Берлусконі "продавив" реформацію Ліги чемпіонів. Зараз його справу продовжує Флорентіно Перес – президент "Реала". Йому не цікаво грати з умовними ференцварошами в ЛЧ та ейбарами в національному чемпіонаті. І його футболістам теж. Краще щотижня протистояти рівним собі. Можливо, поєдинки виключно між титулоносіями швидко набриднуть глядачам – і ті стомляться щотижня споживати червону ікру, яка втратить смак, але прибутки генеруватимуть стабільні. І в часи пандемії та падіння доходів такий шлях – невідворотний. Виживуть найсильніші та найвідоміші. "Динамо" та "Шахтар" до таких не належать.

Добре, що 2018-го Київ встиг прийняти фінальний матч Ліги чемпіонів. Бо в гонитві за грошима європейська суперліга призначатиме вирішальні поєдинки в Пекіні чи Нью-Йорку, Токіо або Мельбурні.

Тому Суркісу залишиться тільки згадувати, а Ахметову – мріяти.