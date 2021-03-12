Сьогодні Кака не відмовив би

Січень 2009-го. Читаю спортивні новини, а в очах сльози. Неймовірно: Кака – володар "Золотого м'яча-2007", улюб­лений гравець в улюбленому "Мілані" може залишити клуб. І не заради "Реала", "Барселони", "Челсі" та "Баварії". Його хоче купити якийсь "Манчестер Сіті" – клуб, що, на відміну від земляків з "Юнайтед", не має європейського імені й цікавий тільки знавцям англійського футболу. Але шейхи з Еміратів, які купили клуб 2008-го, не шкодують грошей. Дають космічні на той час 120 мільйонів євро на трансфер, і патрон "Мілана" Сільвіо Берлусконі не може відмовитися від пропозиції під час світової економічної кризи. Самому гравцеві пропонують 20 мільйонів євро на рік – вдвічі більше, ніж має в "Мілані".

Трансфер не відбувся. Кака в останній момент включив задню.

– Мені пропонували стати лідером проєкту "Сіті", – розповів після закінчення кар'єри. – Але я не був упевнений у його міцності. Не знав, наскільки серйозні наміри шейхів, які щойно зайшли у футбол. Було спокійніше залишитися в "Мілані".

Минуло понад 10 років. "Манчестер Сіті" поки що не виграв Ліги чемпіонів і навіть не грав у фінальному матчі. Але став настільки серйозною фігурою в європейському футболі, що може дозволити собі купівлю будь-якого гравця. Там працює тренер Хосеп Ґвардіола, який має контракт на сім років, бо йому створені всі умови для творчості. Коли 2012-го Берлусконі запрошував іспанця в "Мілан", обіцяючи подарувати яхту, той відхилив пропозицію. Бо не міг би розвернутися на трансферному ринку.

"Сіті" має Де Брейне, а влітку хоче залучити Ліонеля Мессі. І саме в Манчестері, а не в "Барселоні", у великого аргентинця є більше шансів виграти головний клубний трофей європейського футболу. І Кака сьогодні "Сіті" не відмовив би.