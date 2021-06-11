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Роман Шахрай
Роман Шахрай
15 июня 2021
Просмотров: 27
Шевченку згадають усе
Наприкінці травня національна команда України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро. Футболістів зібрали помічники Андрія Шевченка. Головного ...
вторник, 15 июня 2021 17:00
Роман Шахрай
Роман Шахрай
Журналист

Шевченку згадають усе

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Наприкінці травня національна команда України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро. Футболістів зібрали помічники Андрія Шевченка. Головного тренера не було. Він відвідував фінальний матч Ліги чемпіонів.

Там грав англійський "Челсі". Цій команді Шевченко віддав два невдалі сезони своєї кар'єри. 30-річний форвард перейшов із "Мілана" за шалені для 2006 року $50 млн. Промахнувся так, що не вийшов навіть на заміну у фінальному матчі Ліги чемпіонів-2008, а згодом повернувся до Італії безкоштовно.

Шевченко каже, що "Челсі" посідає в його серці таке ж місце, як рідне "Динамо" з "Міланом", в якому він вийшов на пік. Такі твердження дивні. Але мають пояснення.

Андрій Миколайович прикипів до лондонського клубу через 18 років дружби з його власником Романом Абрамовичем – російським олігархом, у чиєму робочому кабінеті висить портрет Путіна.

"Челсі" переміг у вирішальному поєдинку Ліги чемпіонів. Коли їхній гравець Кай Гаверц забив єдиний у зустрічі м'яч, камера вхопила Шевченка. Він щиро радів і вітав Абрамовича.

Цей кадр – черговий ніж у серце українським вболівальникам. Вони негативно сприйняли прихід Шевченка у збірну, бо в нього не було досвіду самостійної роботи. Стерпіли, коли тренер збірної Росії Черчесов зізнався, що його консультував український колега перед стартовим поєдинком Кубка світу-2018. Мовчать, коли найкращий український футболіст часів Незалежності звертається до них мовою ворога на пресконференціях.

Але якщо Шевченко провалить Євро, йому згадають усе.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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15
июня

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